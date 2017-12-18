GÖKHAN'IN DÜN GECEKİ HAREKETİ ALKIŞ TOPLADI
Beşiktaş'ın sağ beki Gökhan Gönül, 45. dakikada korner kararı veren hakem Halil Umut Meler'in yanına giderek topun kendisinden çıktığını söyleyince büyük alkış aldı.
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül'den Osmanlıspor maçında alkışlanacak hareket...
Milli oyuncu 45. dakikada korner kararı veren hakem Halil Umut Meler'in yanına gitti ve topun kendisinden çıktığını söyledi. Hakem Meler de bunun üzerine kararı aut olarak değiştirdi.
Bu hareket, Vodafone Park'ta büyük alkış aldı.
Kaynak: haberinburada
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