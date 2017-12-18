Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül'den Osmanlıspor maçında alkışlanacak hareket...

Milli oyuncu 45. dakikada korner kararı veren hakem Halil Umut Meler'in yanına gitti ve topun kendisinden çıktığını söyledi. Hakem Meler de bunun üzerine kararı aut olarak değiştirdi.

Bu hareket, Vodafone Park'ta büyük alkış aldı.

Kaynak: haberinburada