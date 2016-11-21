

Yakın zamanda ikinci kez babalık duygusunu yaşayacak olan Gökhan Türkmen, eşi Sinem Aksoy'un doğum gününü sosyal medyadan kutlamayı da ihmal etmedi.







Başarılı şarkıcı, "Tertemizim seninle, pür pak gözlerim. Her şey mis, bana uzanan ellerin iyi ki var. Mutlu yıllarımıza, seni çok seviyorum" şeklinde paylaşımda bulundu.







kaynak:milliyet