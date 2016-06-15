GÖKHAN TEPE VOKALİSTİ AYLİN ÖZER İLE TEMMUZ AYINDA EVLENİYOR
Ünlüler dünyasının evlilik yılı olan 2016, Gökhan Tepe'yi de evliler kervanına katacak.
Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Gökhan Tepe, vokalistliğini yapan ve uzun bir süredir birlikte olduğu Aylin Özer'le evlilik kararı aldı. Pek çok ünlünün evlenidği 2016 yılında dünya evine girmeye hazırlanan çift, düğün tarihini 21 Temmuz olarak belirlemiş. İkili, İstanbul'da 7 yıldızlı bir otelde yapılacak düğün için hazırlıklara hız verdi. Tepe ve Özer, Türk örf ve adetlerine göre yapılacak düğün töreninin tüm detaylarıyla yakından ilgileniyor.
İLİŞKİSİNİ GÖZLERDEN UZAKTA YAŞADI
Gökhan Tepe, bu aşkı uzun süre gizli tutmayı başardı. Şarkıcının nazar değmesinden korktuğu için Özer'le ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği öğrenildi. İlk kez geçtiğimiz ocak ayında Özer'le birlikte olduğunu açıklayan Tepe, şarkılarını yazarken bu aşktan ilham aldığını da itiraf etti.
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