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Gökhan sonunda isyan etti: Ben nasıl müzmin sakatım?

GÖKHAN SONUNDA İSYAN ETTİ: BEN NASIL MÜZMİN SAKATIM?

Beşiktaşlı Gökhan Gönül, "Müzmin sakat" benzetmesine sert çıktı: Her sezon ortalama 38 maç oynamışım. Nasıl müzmin sakatım ben de çok merak ediyorum.

Tarih : 13 Ekim 2017, 13:10
Puan Ver : Gökhan Sonunda İsyan Etti: Ben Nasıl Müzmin Sakatım?(8/10)4

Beşiktaş forması giyen milli futbolcu Gökhan Gönül, farklı konularda çarpıcı açıklamalara imza attı.

Milliyet'e konuşan tecrübeli ismin sözlerinden öne çıkanlar şunlar;

"MÜZMİN SAKAT DEĞİLİM"

"Öyle bir algı oluşturuldu ki, hiç üşenmedim geçmiş yıllardaki maçlarıma baktım. Her sezon ortalama 38 maç oynamışım. Nasıl müzmin sakatım ben de çok merak ediyorum. Ağrısız, sızısız bir 90 dakika oynamayı o kadar özledim ki anlatmak mümkün değil."

"BİLEREK AYAĞIMA BASTI"

Vodafone Park'ta 2-2 biten Trabzonspor maçının ardından Kucka'nın boğazına yapışması çok konuşulan Gökhan olayın perde arkasını şöyle anlattı:

"Görüntüler ortada. Ben yerdeyim, maç bitmiş. O oyuncuyla saha içerisinde sıkıntım olmamış ama durup dururken sert bir şekilde bilerek ayağıma basıyor. Ama kimse o basmayı konuşmuyor. Ben kalkıp tepki veriyorum o da onaylıyor ama bu kez başka bir oyuncu gelip tepki gösteriyor. Biz aslında olayı bitirmiştik. Bana rakibim haklısın diyor ve olayı kapatıyorum. Ama başkası gelip omuz atıyor. Durup dururken birine gidip ben niye tepki göstereyim. Bugüne kadar takımım ya da kendi menfaatlerim için rakibe haksızlık yapmamak adına çabaladım ve büyük ölçüde de başarılı olduğumu düşünüyorum. Fenerbahçe'de oynarken olayların tavan yaptığı sezonda bile Kadıköy'de Trabzonsporlu oyuncu kırmızı kart görmesin diye hakemi uyardım. Trabzon'a gittiğimde alkışlandım. Olayın başlangıcını kimse göstermiyor."

"KAVGALAR HEP SOYUNMA ODASINDA KALMIŞTIR"

Kariyeri boyunca Caner ile Talisca arasında yaşanan kavganın birçok benzerine şahit olduğunu belirten Gökhan Gönül, konuyla ilgili şunları söyledi:

"15 sene boyunca çok kavga gördüm ama bunlar hep soyunma odasında kalmıştır. Soyunma odaları böyledir fakat oradan sızınca insanlar da üzerine katarak yorumlar yaptı. Şu an ben sizinle röportaj yaptığım sırada belki de Caner ile Talisca aynı masada yemek yiyordur. Bunlar gelip geçen şeyler. Tamamen kazanma hırsıyla ilgili."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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