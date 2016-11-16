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gökhan özen ile selen sevigen boşandı

GÖKHAN ÖZEN İLE SELEN SEVİGEN BOŞANDI

Şarkıcı Gökhan Özen ile 6 yıllık eşi Selen Sevigen, yaptıkları ortak açıklama ile boşanma kararı aldıklarını duyurdular.

Tarih : 16 Kasım 2016, 11:39
Puan Ver : Gökhan Özen İle Selen Sevigen Boşandı(5/10)2


Gökhan Özen ile Selen Sevigen'in yazılı açıklaması şöyle:

"Değerli Basın Mensupları,



Üzülerek belirtiriz ki evlilik birliğimizi aldığımız ortak karar sonucu sonlandırmış bulunuyoruz.



Kutsal bildiğimiz ve gözler önünde yaşamayı tercih etmediğimiz aile yaşantımıza ve özel hayatımızın mahremiyetine bugüne kadar ve bundan sonraki sürecinde saygı gösteren tüm değerli basın mensuplarına teşekkür ederiz.

Saygılarımızla."



 



kaynak:milliyet








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