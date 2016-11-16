Şarkıcı Gökhan Özen ile 6 yıllık eşi Selen Sevigen, yaptıkları ortak açıklama ile boşanma kararı aldıklarını duyurdular.



Gökhan Özen ile Selen Sevigen'in yazılı açıklaması şöyle:



"Değerli Basın Mensupları,







Üzülerek belirtiriz ki evlilik birliğimizi aldığımız ortak karar sonucu sonlandırmış bulunuyoruz.







Kutsal bildiğimiz ve gözler önünde yaşamayı tercih etmediğimiz aile yaşantımıza ve özel hayatımızın mahremiyetine bugüne kadar ve bundan sonraki sürecinde saygı gösteren tüm değerli basın mensuplarına teşekkür ederiz.



Saygılarımızla."







kaynak:milliyet