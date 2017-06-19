Oyuncu ve şarkıcı Gökhan Keser, 2013 Türkiye güzeli Rüveyda Öksüz ile Bodrum'a tatile gitti. Öksüz, muhteşem fiziğiyle podyumu salladığı gibi plajı da salladı.



Oyuncu ve şarkıcı Gökhan Keser, Miss Turkey 2013 birincisi olan sevgilisi Rüveyda Öksüz ile tatile çıktı. İkili, önceki gün Yalıkavak Tren Beach'te görüntülendi. Çift, gün boyu arkadaşlarıyla birlikte sohbet edip güneşlendi. Öksüz, kusursuz fiziğiyle herkesi kendisine hayran bıraktı.







GÜZELLİK YARIŞMASINDA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ







23 yaşındaki Rüveyda Öksüz, 2013 yılında Miss Turkey'e katıldığında da tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Öksüz, eski manken yeni oyuncu Gökhan Keser ile sevgili olmaya başladı. Çift yaklaşık bir yıldır aşklarına devam ediyor.







kaynak:haberler