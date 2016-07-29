

Leicester'in tecrübeli teknik direktörü Claudio Ranieri takımın Amerika'da yapacağı hazırlık döneminde 32 yaşındaki futbolcuyu kadroya dahil etmeyerek kendisine yeni bir takım bulmasını istedi.







Serie A takımlarından Cagliari'nin, İnler ile ilgilendiği de haberde yer aldı. İnler geçen yıl yaptığı Leicester transferin yanlış olduğunu kabul ederek "Artık önüme bakıyorum" dediği belirtildi.







Geçtiğimiz sezon Napoli'den Leicester City'ye transfer olan Gökhan İnler fazla forma şansı bualamadı ve sadece 12 resmi maçta forma giydi.