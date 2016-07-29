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gökhan inler kadro dışı bırakıldı

GÖKHAN İNLER KADRO DIŞI BIRAKILDI

Türk asıllı İsviçreli futbolcu Gökhan İnler, geçen yıl 5 milyon İsviçre Frankı karşılığında transfer olduğu Leicester City'de kadro dışı bırakıldı.

Tarih : 29 Temmuz 2016, 13:56
Puan Ver : Gökhan İnler Kadro Dışı Bırakıldı(8/10)10


Leicester'in tecrübeli teknik direktörü Claudio Ranieri takımın Amerika'da yapacağı hazırlık döneminde  32 yaşındaki futbolcuyu kadroya dahil etmeyerek kendisine yeni bir takım bulmasını istedi.



Serie A takımlarından Cagliari'nin, İnler ile ilgilendiği de haberde yer aldı. İnler geçen yıl yaptığı Leicester transferin yanlış olduğunu kabul ederek "Artık önüme bakıyorum" dediği belirtildi.



Geçtiğimiz sezon Napoli'den Leicester City'ye transfer olan Gökhan İnler fazla forma şansı bualamadı ve sadece 12 resmi maçta forma giydi.








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