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Gökhan İnler, Beşiktaş'tan Ayrılmak İstiyor
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gökhan inler, beşiktaş'tan ayrılmak istiyor

GÖKHAN İNLER, BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMAK İSTİYOR

Son 5 lig maçında 15 dakika şans bulan Gökhan İnler, Japonya ve Çin'den teklifler aldığını ifade ederek gitmek istedi. Başkan Fikret Orman bu isteği reddetti.

Tarih : 14 Şubat 2017, 10:31
Puan Ver : Gökhan İnler, Beşiktaş'tan Ayrılmak İstiyor(9/10)10


Son 5 lig maçında sadece 15 dakika şans bulduğu için Başkan Orman ile görüşerek ayrılmak istediğini, Japonya ve Çin'den teklifler aldığını belirten Gökhan İnler, aldığı yanıtla adeta şok oldu.



Fikret Orman'ın Gökhan İnler'e, "Bize bedelsiz olarak geldin, ayrı şekilde ayrılmak istiyorsun ama buna izin veremem. Saha her türlü yardımı yaparım fakat gitmek istiyorsan 2 milyon Euro bonservis bedeli getirmen gerekir" dediği öğrenildi.



 



kaynak:sabah






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