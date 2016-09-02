GÖKHAN İNLER: BEŞİKTAŞ'A GELMEK İÇİN ÇOK ÇABALADIM
Beşiktaş'ın Leicester City'den transfer ettiği Gökhan İnler, Beşiktaş'a gelmek için çok çabaladığını söyledi.
Beşiktaş'ın İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) takımlarından Leicester City'den transfer ettiği Gökhan İnler, Beşiktaş'a gelmek için çok çabaladığını söyledi.
GELEBİLMEK İÇİN ÇOK ÇABALADIM
BJK TV'ye açıklamalarda bulunan Gökhan, siyah-beyazlı takıma transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Küçüklüğümden beri Beşiktaşlıyım. Bu transfer döneminde gelmeyi çok istedim. Başkanımız Fikret Orman ve teknik direktörümüz Şenol Güneş'e çok teşekkür ederim. Beşiktaş'a gelmek için çok çabaladım. Amokachi dönemini yaşadım. O takımı hep takip ettim. Beşiktaş ile büyüdüm." ifadelerini kullandı.
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