Galatasaray Futbol Akademisinde antrenör olarak görev yapacak olan Necati Ateş ile Gökhan Zan, kulüpten para almayacak.

Galatasaray'ın yakın tarihine geçmiş önemli isimleri Necati Ateş ve Gökhan Zan 'feda' dedi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in isteği üzerine Futbol Akademisinde görev yapacak olan Galatasaray'ın eski yıldızları Necati Ateş ve Gökhan Zan'ın, sarı kırmızılı kulüpten hiçbir ücret almayacağı ortaya çıktı.

PARA ALMADAN ÇALIŞACAKLAR



Altyapıda altyaş kategorilerinde görev yapacak ve Fatih Terim'in isteği halinde tecrübe kazanmak adına zaman zaman Galatasaray A takımının idmanlarına da katılacak olan Necati Ateş ve Gökhan Zan sarı kırmızılı kulüpte bu görevi para almadan yapmayı kabul etti.

Antrenör olarak tecrübe kazanmak ve Galatasaray kulübüne hizmet etmek adına Necati Ateş ve Gökhan Zan, kulübün içinde bulunduğu mali tablo nedeniyle bu önemli fedakarlığa imza attı.

Kaynak: haberinburada