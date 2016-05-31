

Transferi yılan hikayesine dönen, iddialara göre Aziz Yıldırım'ın da artık istemediği Gökhan Gönül için yeni bir iddia gündeme geldi. Gökhan'ın, aylar öncesinden Beşiktaş'la iyi niyet sözleşmesi imzaladığı iddia edildi.







Gökhan Gönül'ün atacağı imza, transfer gündeminin en önde gelen maddelerinden biri oldu. Bir aydır türlü türlü haberler çıkıyor ve futbolcunun kariyerine nerede devam edeceği belirsizliğini koruyor. Kendisi Milli Takım'da da kafası kazanacağı parada.







Bu transferi için Habertürk gazetesinden Meriç Müldür şunları yazdı; Kulübünde de kalsa Beşiktaş'a da imza atsa hatırı sayılır paralar alacak. Sürecin bu kadar uzamasının nedeni tamamen kendisi. Haliyle gazetelerde Gökhan Gönül haberi eksik olmuyor. Ben de ulaşabildiğim bilgiler doğrultusunda Gökhan Gönül gerçeğini paylaşayım.















BEŞİKTAŞ'A İMZAYI ATTI!



Daha önce de yazdım. F.Bahçe ile anlaşamazsa Gökhan'a Beşiktaş'ın kapıları açık, “Forması da hazır” dedim. Hatta eklemeliyim ki Beşiktaş'a imza da attı. Hem de aylar öncesinden. Sözleşmesi de 2+1 yıllık. Ama bu imza iyi niyet sözleşmesine atılan bir imza. Her iki tarafın da vazgeçme hakkı var. Yani Gökhan yeniden F.Bahçe'yi seçerse o imzanın geçerliliği kalmayacak. Bağlayıcı değil. Bugünden itibaren ne olur kestirmek zor. Beşiktaş belki de transferi bugün ya da yarın açıklayacak. Kesin rakam diyemem ama Beşiktaş'ın teklifi yıllık 2 milyon 250 bin Euro'yu buluyor. Gözüken rakam yıllık 1 milyon 750 bin Euro olsa da yıl başına 500 bin Euro'da imza parası (toplamda 1.5 milyon Euro) var. Maç başı da 20 bin Euro. 40 maç baz alınırsa Gökhan'ın yılda alacağı ücret 3 milyon 50 bin Euro'ya çıkıyor.