Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi... Kadıköy'deki Beşiktaş derbisi sonrası girdiği doping kontrolünde A numunesi pozitif çıkan Gökhan Gönül'ün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkine gerek görülmedi. Gökhan'ın dosyasını inceleyen TFF Hukuk Kurulu, Fenerbahçe Kulübü'nün bu oyuncuda bulunan 'Triamcinolone' adlı yasaklı maddenin tedavi amaçlı olarak kullanıldığını Beşiktaş maçı öncesinde TFF'ye bildirdiğine dikkat çekip, her şeyin prosedüre uygun olduğunu vurguladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:







HER ŞEY USULÜNE UYGUN







"Futbolcumuz Gökhan Gönül ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından gönderilen 31.03.2016 tarih, 2016/27-51 sayılı yazı ekte yayınlanmaktadır. Yazıda da belirtildiği üzere durumun tedavi amaçlı olduğu ve usulüne uygun şekilde Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirim yapıldığı ifade edilmiş; bu nedenle bir doping ihlali olmadığından futbolcumuz Gökhan Gönül hakkında disiplin sevki yapılmasına gerek görülmemiştir."







'YASAKLI TEDAVi SÖZ KONUSU DEĞiL'







TFF Hukuk Müşavirliği, Gökhan Gönül'e gönderdiği yazıda, eylemin doping yapmakla bir ilgisinin olmadığını vurguladı. Gökhan'ı temize çıkaran söz konusu yazıda özetle şu ifadelere yer verildi:







"Konu tıbbi değerlendirme gerektirdiğinden ilgi c'de kayıtlı yazılar Dopingle Mücadele Kurulu Başkanlığı'na gönderilmiş ve görüşleri sorulmuştur. Dopingle Mücadele Kurulu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, ilgi e'de kayıtlı yazı ile verilen yanıtta, doping kontrol formunda beyan edilen ve sonrasında belgelenen tıbbi durumun sabit olduğu, tedaviyi yapan Prof. Dr. Süleyman Özyalçın'ın raporunda belirtilen doz ve uygulama yolu ile analiz sonucunun uyumlu olduğunu, tıbbi literatürde "triamcinolone" maddesinin yasak olmayan lokal yolla uygulanmasının pozitif analitik sonuç verdiğine dair bilimsel araştırma yayınlarının mevcut olduğu, sonuç olarak bu durumun yasaklı bir tedavi olmadığı ifade edilmiştir."







HER iLAÇ KESMiYOR







Kariyerinde birçok sakatlık yaşayan Gökhan Gönül'ün kullandığı ilaçlardan dolayı vücudunun pek çok ağrı kesiciye karşı direnç kazandığı, her seferinde ağrılarının dindirilmesi için çok daha güçlü ilaçlar kullanmak zorunda kaldığı belirtiliyor. Gökhan'ın hücre aralarında, dokularda ve damarların iç yüzeyinde yağlanmalara sebep olabilecek kadar fazla ilaç tükettiği ileri sürüldü. Milli futbolcunun, Beşiktaş maçında normal ağrıları dindirecek ilaçlar yeterli olmadığı için lokal anesteziyi en üst düzeyde ayakta tutacak ilaç kullandığı gelen iddialar arasında yer aldı.







BENİM İÇİM RAHAT







Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Gökhan Gönül dün milli takım sonrası ilk kez Samandıra'ya gelirken günün konusu gündeme bomba gibi düşen 'doping' olayıydı. Takım arkadaşları Gökhan'a destek olurken, milli yıldızın "Benim içim rahat. Herkes maçta iğneyle oynadığımı zaten biliyordu. Bunu zaten doping kuruluna da ilettik. Hiçbir sıkıntım yok. Yanlış bir şey yapmadım. Ne ben ne de doktorum kulübümüzü zor durumda bırakacak bir şeye imza atmayız. Ağrılarım vardı ve bunu dindirmek için iğne oldum" dedi.