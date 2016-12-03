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gökhan gönül paraları hazır!

GÖKHAN GÖNÜL PARALARI HAZIR!

Fenerbahçeli taraftarlar Gökhan Gönül'e tepki göstermek için, milli futbolcunun fotoğrafının olduğu dolarlar hazırladı.

Tarih : 03 Aralık 2016, 11:37
Puan Ver : Gökhan Gönül Paraları Hazır!(6/10)6


Sarı lacivertli taraftarların, Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül'e olan kızgınlıkları halen geçmiş değil...



Fenerbahçeliler günlerdir Gökhan'ı Ülker Stadı'nda protesto etmek için hazırlıklar yapıyorlar. Bunun için de üzerinde Gökhan Gönül'ün resminin bulunduğu oyuncak dolarlar bastırıldı.



Bugünkü maçta bu paralar taraftarlara dağıtılacak ve Gökhan yeşil çimlere ayak bastığında da bu oyuncak paralar protestolar eşliğinde sahaya atılacak.



 



kaynak:fanatik








Etiketler: Gökhan  Gönül  Paraları  Hazır    haber

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