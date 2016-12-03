

Sarı lacivertli taraftarların, Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül'e olan kızgınlıkları halen geçmiş değil...







Fenerbahçeliler günlerdir Gökhan'ı Ülker Stadı'nda protesto etmek için hazırlıklar yapıyorlar. Bunun için de üzerinde Gökhan Gönül'ün resminin bulunduğu oyuncak dolarlar bastırıldı.







Bugünkü maçta bu paralar taraftarlara dağıtılacak ve Gökhan yeşil çimlere ayak bastığında da bu oyuncak paralar protestolar eşliğinde sahaya atılacak.







kaynak:fanatik