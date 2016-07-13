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gökhan gönül imzaladı! işte ilk sözleri!

GÖKHAN GÖNÜL İMZALADI! İŞTE İLK SÖZLERİ!

Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Gökhan Gönül, Vodafone Arena'da düzenlenen törenle resmi imzayı attı.

Tarih : 13 Temmuz 2016, 12:31
Puan Ver : Gökhan Gönül İmzaladı! İşte İlk Sözleri!(10/10)11


Beşiktaş, milli futbolcu Gökhan Gönül'e Vodafone Arena'da imza töreni düzenliyor.



Törende yıldız futbolcuyla birlikte başkan Fikret Orman da yer alıyor.



FİKRET ORMAN:



Ailemize hoşgeldin. Seni aramızda görmekten dolayı çok mutluyuz. Gökhan'ın imzası, en çok heyecanlandığım transferlerden biri. Biz son 4 yıldır karakterli oyuncuları almaya çalışıyoruz. Gökhan'da onlardan biri. Sırf rakip takımda oynuyor diye alınmış bir oyuncu değil.



İsmail Köybaşı bizim çok sevdiğimiz bir oyuncuydu. Bizden ayrıldı, görevini yaptı. İnşallah İsmail Fenerbahçe'ye giderken basit düşüncelerle gitmemiştir.



GÖKHAN GÖNÜL:



Beşiktaş'a layık olmak için mücadele edeceğim. Büyük takımlarda oynayıp takım değiştiren ilk isim değilim, son da olmayacağım. Beşiktaş'a geldiğim andan itibaren bana olan yaklaşım, ne kadar doğru işler yaptığımın göstergesi.



Ayrıca  yıllarca Fenerbahçe'de onurumla o formayı taşıdım. Oradaki arkadaşlarıma, Samandıra'daki emekçilere teşekkür ediyorum.



Gelgitler yaşamadım. Lig devam ederken başkanım beni takımda görmek istediğini söylemişti ama resmi bir teklif gelmedi. Sonrasında Milli takımdayken ilk kez teklif aldım. Düşünmek için süre istedim. Onlar da anlayışla karşıladı. Sonucunda buraya imza attım.



Futbolcu oynadığı takımdan başka takım tutmaz. Kulübe hizmeti düşünür. Ben artık Beşiktaş'ın oyuncusuyum, dolayısıyla Beşiktaşlıyım.



Ben kötü orta yapabilirim, kötü pas verebilirim, ancak hangi maç olursa olsun, nerede olursa olsun mücadeleden vazgeçmem.



Kartal dövmemi 15 sene önce yaptırdım.








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