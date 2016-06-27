

Fenerbahçe'de sona eren sözleşmesini uzatmayan ve yaşanan gergin süreç sonrası Beşiktaş ile anlaşan Gökhan Gönül, özel açıklamalar yaptı.







Beşiktaş tarafından önümüzdeki hafta transferinin resmen açıklanması beklenen başarılı sağ bek, paragöz olarak gösterilmesine isyan etti. Her zaman yüreğiyle oynadığını belirten Gökhan, "Sustukça beni polemiklerin içine çekmeye çalıştılar. Şimdiye kadar aldığım paranın hakkını, sonuna kadar vermeye çalıştım. Tam 9 yıl Fenerbahçe formasını hakkıyla giydim ve kulübü en iyi şekilde temsil ettim" dedi.







KAZANDIĞIMIZ ORTADA







Meselenin sürekli paraya getirilmeye çalışıldığını söyleyen milli futbolcu, "Fenerbahçe'de kazandıklarımız ortada. Hep şükür dedik ve paranın hakkını fazlasıyla verdik. Hiçbir zaman yanımızdaki oyuncu ne kadar alıyor, neden fazla alıyor gibi bir düşüncemiz asla olmadı. Ben hep yüreğimle oynadım. Bundan sonra da öyle olacak. Beni polemiklerin içine çekmelerine izin vermem" diye konuştu.







ÖNCE TATİL SONRA İMZA







Gökhan Gönül, transferiyle ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Avrupa Şampiyonası ve transfer süreci beni gerçekten çok yordu. Şimdi tatil zamanı. İyice dinlenip kafamı boşaltacağım ve kendimi yeni sezona en iyi şekilde hazırlayacağım. Menajerim 2-3 takımın beni transfer etmek istediğini söyledi. Bunların içinde Beşiktaş Kulübü de var. Tatilden sonra oturup hepsini detaylı olarak değerlendireceğiz. Sonra da kararımızı vereceğiz."