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gökhan gönül derbide oynamak istiyor

GÖKHAN GÖNÜL DERBİDE OYNAMAK İSTİYOR

Hafta içinde Şenol Güneş'le bir görüşme gerçekleştiren Gökhan Gönül, hocasına derbide oynamak istediğini söyledi.

Tarih : 03 Aralık 2016, 09:29
Puan Ver : Gökhan Gönül Derbide Oynamak İstiyor(8/10)6


Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışına girdiği geçen sezon adı Beşiktaş ile anılmaya başlayan ve bu sezon başında da Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül, Kadıköy'de sahaya çıkmak için dakikaları sayıyor.

GERİ ADIM ATMIYOR



Ajans Beşiktaş'ın haberine göre; siyah-beyazlı formayı giydikten sonra neredeyse tüm Fenerbahçeliler'in tepkisini çeken ve "Kadıköy'de oynayamaz, oynarsa ne olacağını görür" şeklinde eleştiriler alan hatta çıkacağı ilk maçta dolar (!) pankartlarıyla protesto edilecek Gökhan Gönül, geri adım atmıyor.

"HAYALİM BU MAÇTI"



Geçtiğimiz salı günü Teknik Direktör Şenol Güneş ile görüşmek isteyen Gökhan Gönül, tecrübeli teknik adamla kısa bir görüşme yaptı. Konuyu hiç uzatmadan direk söze giren Gökhan Gönül "Beşiktaş'a geldiğimden beri hayalım bu maçtı. Kadıköy'de oynamak istiyorum ve hazırım. Sizi mahçup etmem" dedi.



Gökhan Gönül'ün kararlı tavrını gören Güneş ise hafta boyunca yaptığı taktik antrenmanlarda milli oyuncuyu Beck'in yerinde denedi ve Fenerbahçe maçında forma vermeye karar verdi.



 



kaynak:ensonhaber








Etiketler: Gökhan  Gönül  Derbide  Oynamak  İstiyor    haber

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