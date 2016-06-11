GÖKHAN GÖNÜL, BEŞİKTAŞ'A HABER YOLLADI!
Tecrübeli sağ bek, transferini resmen açıklamak için bekleyen Siyah-Beyazlı kurmaylara “F.Bahçe'den yeni ayrıldım. Olay sıcak, soğumasını bekliyorum. Hemen olursa tepki çekerim. EURO 2016'nın bitmesini bekleyelim” dedi
Yeni sezonda hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Beşiktaş'ta gündemin ilk sırasında Gökhan Gönül transferi bulunuyor.
Siyah Beyazlılar, önceki gün sert bir açıklama yayımlayarak 9 yıllık F.Bahçe kariyerini noktalayan tecrübeli sağ beki kadrolarına kattıklarını kamuoyuna resmen duyurmak için gün saymaya başladı.
Devre arasından beri temasta bulundukları ve 1 ay önce de ön protokol imzaladıkları 31 yaşındaki yıldızın resmen ‘Kartal' olduğunu duyurmak için transfer sezonunun başladığı dünü bekleyen Beşiktaşlı kurmaylar, Gökhan'dan gelen talep üzerine bu açıklamayı askıya aldı.
‘KAFAM KARIŞIK'
3 yıllık imza atması beklenen milli oyuncunun, daha önce de birkaç kez durumunu soran yöneticilere menajeri Ahmet Bulut aracılığı ile haber yollayıp “Şu an kafam karışık. Fenerbahçe'den yeni ayrıldım. Olay henüz çok sıcak, soğumasını bekliyorum. Transfer şimdi açıklanmasın. Hemen olursa gerilim olur, tepki çekerim. Şampiyona bitsin her şey zaten ortaya çıkar” dediği öğrenildi. Bunun üzerine Siyah-Beyazlı idareciler de Gökhan ile ilgili herhangi bir açıklama yayımlamayıp EURO 2016'nın bitmesini beklemeye başladı.
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