O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

gökhan gönül, beşiktaş'a haber yolladı!

GÖKHAN GÖNÜL, BEŞİKTAŞ'A HABER YOLLADI!

Tecrübeli sağ bek, transferini resmen açıklamak için bekleyen Siyah-Beyazlı kurmaylara “F.Bahçe'den yeni ayrıldım. Olay sıcak, soğumasını bekliyorum. Hemen olursa tepki çekerim. EURO 2016'nın bitmesini bekleyelim” dedi

Tarih : 11 Haziran 2016, 11:47
Puan Ver : Gökhan Gönül, Beşiktaş'a Haber Yolladı!(6/10)7


Yeni sezonda hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Beşiktaş'ta gündemin ilk sırasında Gökhan Gönül transferi bulunuyor.



Siyah Beyazlılar, önceki gün sert bir açıklama yayımlayarak 9 yıllık F.Bahçe kariyerini noktalayan tecrübeli sağ beki kadrolarına kattıklarını kamuoyuna resmen duyurmak için gün saymaya başladı.



Devre arasından beri temasta bulundukları ve 1 ay önce de ön protokol imzaladıkları 31 yaşındaki yıldızın resmen ‘Kartal' olduğunu duyurmak için transfer sezonunun başladığı dünü bekleyen Beşiktaşlı kurmaylar, Gökhan'dan gelen talep üzerine bu açıklamayı askıya aldı.



‘KAFAM KARIŞIK'

3 yıllık imza atması beklenen milli oyuncunun, daha önce de birkaç kez durumunu soran yöneticilere menajeri Ahmet Bulut aracılığı ile haber yollayıp “Şu an kafam karışık. Fenerbahçe'den yeni ayrıldım. Olay henüz çok sıcak, soğumasını bekliyorum. Transfer şimdi açıklanmasın. Hemen olursa gerilim olur, tepki çekerim. Şampiyona bitsin her şey zaten ortaya çıkar” dediği öğrenildi. Bunun üzerine Siyah-Beyazlı idareciler de Gökhan ile ilgili herhangi bir açıklama yayımlamayıp EURO 2016'nın bitmesini beklemeye başladı.








Etiketler: Gökhan  Gönül  Beşiktaş  A  Haber  Yolladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER