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Gökdeniz'denTrabzospor taraftarını heyecanlandıran paylaşım

GÖKDENİZ'DENTRABZOSPOR TARAFTARINI HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Trabzonspor'un eski futbolcusu Gökdeniz Karadeniz'in instagra hesabından paylaştığı video bordo mavili taraftarları heyecanlandırdı.

Tarih : 08 Ocak 2018, 22:00
Puan Ver : Gökdeniz'dentrabzospor Taraftarını Heyecanlandıran Paylaşım(8/10)4

11 yıllık Trabzonspor macerasının ardından, 11 yıldır Rusya Ligi takımlarından Rubin Kazan'ın formasını giyen ve kaptanlığını yapan Gökdeniz Karadeniz, kendisine ait sosyal medya hesabından Trabzonspor forması giyerken attığı gollerin yer aldığı videoyu paylaştı.

GÖKDENİZ'E 'GERİ DÖN' ÇAĞRISI

Bu paylaşın takipçilerinden büyük beğeni alırken, bordo mavili taraftarlar bu paylaşımı tecrübeli futbolcunun Trabzonspor'a geri dönüş sinyali olarak algıladı. Bazı taraftarlar Gökdeniz'e 'Geliyor musun yoksa' diye mesaj atarken, bazıları 'geri dön çağrısında' bulundu. Çok sayıda taraftar ise paylaşımın altına 'Come to Trabzonspor' yazdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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