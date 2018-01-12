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Gökdeniz Karadeniz önerdi, Trabzonspor alıyor

GÖKDENİZ KARADENİZ ÖNERDİ, TRABZONSPOR ALIYOR

Trabzonspor, eski futbolcusu Gökdeniz Karadeniz'in önerdiği Maxime Lestienne'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Tarih : 12 Ocak 2018, 13:40
Puan Ver : Gökdeniz Karadeniz Önerdi, Trabzonspor Alıyor(6/10)2

Süper Ligin ikinci yarısında şampiyonluk yarışının içerisinde olmak isteyen Trabzonspor, bu doğrultuda takviye çalışmalarına devam ediyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; golcü bir kanat oyuncu isteyen Rıza Çalımbay'ın, teknik ekiple bir araya geldiği toplantıda Rusya'da Rubin Kazan forması giyen Maxime Lestienne'de karar kıldığı ifade edildi.Bordo-Mavililer'den ayrıldıktan sonra 11 sezon Rubin Kazan'da oynayan Gökdeniz Karadeniz'in kefil olduğu 25 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusunu transfer etmek için çalışmalara başlanacağı dile getirildi. Kariyerinde Club Brugge, Genoa ve PSV gibi takımlarda mücadele eden Maxime Lestienne son iki sezondur Rubin Kazan formasını terletiyor. Bu sezon toplam 11 karşılaşmada sahaya çıkan genç futbolcu, 2 gol atıp 1 asist yaptı.

KRİZDEN ETKİLENDİ

Maxime, Rus ekibinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Yann M'Vila, Alex Song, Moritz Buer ve Ruben Rochina ile birlikte kadro dışı kaldı. Kendisinden kulüp bulması istenen 5 isimden biri olan Belçikalı için Rubin Kazan'ın gelecek tekliflere kolaylık sağlayacağı ifade edildi. Rıza Çalımbay'ın bu durumun transferi olumlu noktalamak için bir avantaj olabileceğini düşündüğü için bu isme yöneldiği dile getirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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