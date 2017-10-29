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GÖKÇEK'TEN İSTİFA SONRASI İLK TWEET: 28 EKİM'DE BIRAKTIM, TWİT ALEMİNİN BİLGİSİNE


Gökçek'ten İstifa Sonrası İlk Tweet: 28 Ekim'de Bıraktım, Twit Aleminin Bilgisine
Tarih : 29 Ekim 2017, 17:30
Puan Ver : Gökçek'ten İstifa Sonrası İlk Tweet: 28 Ekim'de Bıraktım, Twit Aleminin Bilgisine(5/10)1

Ankara'daki 23.5 yıllık belediye başkanlığı görevinden dün istifa ederek ayrılan Melih Gökçek, bugün Twitter'dan açıklama yaptı.

"28 EKİM'DE BIRAKTIM, TWEET ALEMİNİN BİLGİSİNE"

Gökçek, "İşte istifa konuşmam" tweet'iyle istifa açıklamasının videosunu paylaşan Gökçek, ikinci paylaşımında ise ise "28 Ekim 2017 tarihiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bıraktım. Twit aleminin bilgisine" yazdı.

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Kaynak: haberinburada



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