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GÖKÇEK'TEN DİKKAT ÇEKEN MÜZE PAYLAŞIMI: AÇILIŞ BANA NASİP OLMADI


Gökçek'ten Dikkat Çeken Müze Paylaşımı: Açılış Bana Nasip Olmadı
Tarih : 20 Ekim 2017, 21:50
Puan Ver : Gökçek'ten Dikkat Çeken Müze Paylaşımı: Açılış Bana Nasip Olmadı(9/10)5

Ankara'da Hacı Bayram Veli Müzesi'nin açılışını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in eşi Nevin Gökçek yaptı.

"NASİP OLMADI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifasını istediği üç belediye başkanından biri olan Gökçek açılışa katılmazken Twitter hesabından, "Eşim Hacı Bayram Veli Müzesi'ni hazırlamıştı, doğum günümüzde birlikte açacaktık, nasib olmadı. Nevin dostlarla birlikte açtı. Teşekkürler Nevin" mesajını paylaştı.20 EKİM GÖKÇEK ÇİFTİ İÇİN ÖZEL BİR TARİH

20 Ekim tarihi Gökçek çifti için özel bir anlam da taşıyor. Bu tarih her iki ismin de doğum günü ve evlendikleri tarih.

TWİTTER'DAKİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Melih Gökçek, Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından Twitter'da sadece belediyenin faaliyetleri hakkında paylaşımlarda bulunuyordu. Twitter'ı etkin şekilde kullanan Gökçek, Twitter'daki 6 günlük sessizliğini bugün Cuma mesajıyla bozmuştu.

AÇILIŞA GİTMEMESİ MERAK UYANDIRDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde Gökçek'in programıyla ilgili 13 Ekim'den sonra herhangi bir faaliyet gözükmüyor. Gökçke'in planlı bir programı olmamasına karşın müze açılışına gitmemesi merak uyandırdı.

Öte yandan Melih Gökçek, dün akşam Beştepe'de Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari onuruna verdiği yemeğe katılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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