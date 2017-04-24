

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Deniz Baykal'ı hedef aldı.







Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Cumhurbaşkanım maç henüz bitmedi" diyen CHP milletvekili Deniz Baykal için Twitter'dan paylaşım yaptı. Melih Gökçek tweetinde, "Baykal "maç bitmedi" demiş. Siz kendinizi halâ hakem mi sanıyorsunuz? Maç bitti. Trübünler dağıldı. Herkes evine gitti. Siz hala stadda mısınız?" ifadelerini kullandı.







kaynak:yeniakit