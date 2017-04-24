GÖKÇEK'TEN BAYKAL'A TOKAT GİBİ CEVAP: MAÇ BİTTİ SEN HALA...
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Deniz Baykal'ı hedef aldı.
Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Cumhurbaşkanım maç henüz bitmedi" diyen CHP milletvekili Deniz Baykal için Twitter'dan paylaşım yaptı. Melih Gökçek tweetinde, "Baykal "maç bitmedi" demiş. Siz kendinizi halâ hakem mi sanıyorsunuz? Maç bitti. Trübünler dağıldı. Herkes evine gitti. Siz hala stadda mısınız?" ifadelerini kullandı.
kaynak:yeniakit
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar