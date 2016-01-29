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GÖKÇEK'TEN ABD BÜYÜKELÇİSİ'NE MEKTUP


GÖKÇEK'TEN ABD BÜYÜKELÇİSİ'NE MEKTUP
Tarih : 29 Ocak 2016, 12:19
Puan Ver : Gökçek'ten Abd Büyükelçisi'ne Mektup(7/10)4


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bir süre önce sert eleştiriler yönelttiği ABD Ankara Büyükelçisi John Bass'a, bu kez terör örgütü PKK'nın saldırılarını eleştirmesi ve son vermeye çağırması nedeniyle, twitter üzerinden teşekkür etti. Gökçek, önceki hafta bildiri imzalayan akademisyenlere destek vermesi nedeniyle sert tepki gösterdiği Bass'ın yeni açıklamalarına, “PKK konusunda yaptığınız açıklamalar dolayısıyla, halkım adına size teşekkür ediyorum” mesajıyla destek verdi.



Bass'a önerilerde de bulunan Başkan Gökçek, ABD Elçiliği'nde çalışan Türk danışmanlara “sağ-sol” dengesi getirilmesi gerektiğini belirtti.



Bass'ın, “Dün (27 Ocak) Sur'da yaşanan PKK saldırısında hayatını kaybeden güvenlik güçlerinin aileleri ve yakınlarına en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz” sözleriyle başlayan ve terör örgütüne, saldırılarına son vermesi çağrısında bulunduğu mesajını da takipçileriyle paylaşan Gökçek, şu twit'leri attı:



"-ABD Ankara Büyükelçisi Sayın Bass... PKK konusunda yaptığınız açıklamalar dolayısıyla halkım adına size teşekkür ediyorum...



-Şimdi sizden kamuoyu önünde bir istirhamımız var... Şu anda ABD Elçiliğinde çalışan Türk danışmanlarınızın tamamına yakını sol kökenli…



-ABD'ye gönderdiğiniz tüm raporlar, bunların telkinleriyle oluşuyor... Bu doğru bir yöntem değil... 'Atın bunları' desem atmazsınız... Sizden ricamız, hiç olmazsa aynı sayıda sağ görüşlü danışmanlar seçerek, Elçiliğinizde raporlara denge getiriniz... Bunun çok yararını göreceksiniz...



-Biz ABD ile dost kalmak istiyoruz... Umarım söylediklerimizi yabana atmazsınız... Saygılarımla Sayın Bass..."








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