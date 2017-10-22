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Gökçek'in Son Rakibi Mansur Yavaş'tan İmalı Mesaj: Konuşacağım Zamanı Bekliyorum

GÖKÇEK'İN SON RAKİBİ MANSUR YAVAŞ'TAN İMALI MESAJ: KONUŞACAĞIM ZAMANI BEKLİYORUM

Kulislerde CHP'nin Ankara Büyükşehir adayı olabileceği iddiası konuşulan Mansur Yavaş, sessiz kaldığı iddiaları üzerine "Söz gümüşse sükut altındır. Konuşacağım zamanı bekliyorum." dedi.

Tarih : 22 Ekim 2017, 17:20
Puan Ver : Gökçek'in Son Rakibi Mansur Yavaş'tan İmalı Mesaj: Konuşacağım Zamanı Bekliyorum(7/10)3

İstifa etmesi beklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında bir yorum da son rakibi Mansur Yavaş'tan geldi.

SEESİZ KALDIĞI İÇİN ELEŞTİRİLİYORDU

Son seçimde Gökçek'in rakibi olan Mansur Yavaş'ın bu konuda 'sessiz kaldığı' yorumları yapılınca Yavaş'tan dikkat çeken bir tweet geldi.

Yavaş, twitter hesabından "Söz gümüşse sükut altındır. Konuşacağım zamanı bekliyorum" diye yazdı.

İşte o tweet:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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