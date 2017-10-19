Melih Gökçek'in 10 Kasım'da gövde gösterisi yaparak görevi bırakmayı planladığı iddia edildi. Gökçek'in ayrıca "Erdoğan'la son bir kez görüşmem lazım" diye ısrarcı olduğu da belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği 6 belediye başkanından biri olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yılan hikayesine dönen istifasıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Gökçek, 10 Kasım'da gövde gösterisi yaparak görevi bırakmak istiyor.

"ERDOĞAN'LA SON BİR KEZ GÖRÜŞMEM LAZIM"

İddiayı Kanal D Ana Haber muhabiri Seçil Özer dile getirdi. Ahmet Hakan'ın sunduğu Kanal D Ana Haber'e bu akşam canlı bağlanan Seçil Özer, Gökçek'in "Erdoğan'la son bir kez görüşmem lazım" diyerek istifa etmediğini söyledi.

ANKARALILARI TOPLAYIP, SİNEVİZYONLA GÖVDE GÖSTERİSİ YAPACAK

Kanal D muhabiri, Gökçek'in 10 Kasım'da yapılacak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı sonrasında istifa etmeyi planladığını aktardı. Gökçek'in istifa kararını duyururken belediye çalışanlarının yanı sıra Ankaralıları da davet edeceği bir toplantıda bu zamana kadar yaptığı icraatları sinevizyon gösterisi eşliğinde anlatarak gövde gösterisi yapmayı ve ondan sonra görevi bırakmayı planladığı bilgisi de Kanal D Ana Haber'de aktarılan detaylar arasında.

İSTİFAYI DA O DUYURMUŞTU

Kanal D muhabiri Seçil Özer, Gökçek'in istifasının istendiği haberini de ilk duyuran isimdi.

Kaynak: haberinburada