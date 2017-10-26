GÖKÇEK VEDA TOPLANTISINDA PATLADI: AYAĞIMI KAYDIRDILAR, ONLARLA AHİRETTE HESAPLAŞACAĞIM
AK Parti'li Meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanlarıyla vedalaşan Gökçek'in ''Benimle çok uğraşanlar var, ayağımı kaydırdılar. Onlarla ahirette hesaplaşacağım.'' dediği ortaya çıktı.
Cumartesi günü istifa edeceğini açıklayan Melih Gökçek, dün Belediye Meclisindeki AK Parti'li Meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanlarıyla son grup toplantısında vedalaştı. Gökçek'in "Benimle çok uğraşanlar var, ayağımı kaydırdılar. Onlarla ahirette hesaplaşacağım" dediği öğrenildi.
GÖKÇEK'İN SON GRUP TOPLANTISI
İstifa edeceğini açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, cumartesi günü görevini bırakıyor. O güne kadar da veda ziyaretleri yapacağını açıklamıştı. Gökçek dün Belediye Meclisi'ndeki AK Parti'li Meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanlarıyla son grup toplantısında vedalaştı.
"AYAĞIMI KAYDIRDILAR, ONLARLA AHİRETTE HESAPLAŞACAĞIM"
Kanal D Ana Haber, Melih Gökçek'le ilgili çarpıcı bir detayı izleyicileriyle paylaştı. Melih Gökçek, istifasının ardından partisine asla zarar verecek bir işin içinde olmayacağını söylemişti.
Dün Belediye Meclisindeki AK Parti'li Meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanlarıyla son grup toplantısında vedalaşan Gökçek'in asıl dikkat çeken yorumu şu oldu: "Benimle çok uğraşanlar var, ayağımı kaydırdılar. Onlarla ahirette hesaplaşacağım."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
- New York'taki Patlama Anı Kamerada!
- Yıldırım: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aramaya Cesaret Edemedi
- Tartıştığı Karısını Başına 4 El Ateş Ederek Öldürdü, Çocukları Ağabeyine Bırakıp Polisi Bekledi
- Kılıçdaroğlu: Haram Lokma Yiyen Belediye Başkanını Yaşatmam!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar