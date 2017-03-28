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GÖKÇEK, SON REFERANDUM ANKETİNİ AÇIKLADI: ANKARA'DAKİ ...


GÖKÇEK, SON REFERANDUM ANKETİNİ AÇIKLADI: ANKARA'DAKİ ...
Tarih : 28 Mart 2017, 16:25
Puan Ver : Gökçek, Son Referandum Anketini Açıkladı: Ankara'daki ...(8/10)8


 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 16 Nisan'da yapılacak referandumla ilgili Mart ayı içerisinde 3 ayrı anket yaptırdığını kaydederek, "Gün geçtikçe 'evet' diyenlerin oranında büyük bir artış var. Son Anketimizde 'evet' oranı yüzde 58.31'e ulaştı" dedi.



 



kaynak:haberler








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