GÖKÇEK, SON REFERANDUM ANKETİNİ AÇIKLADI: ANKARA'DAKİ ...
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 16 Nisan'da yapılacak referandumla ilgili Mart ayı içerisinde 3 ayrı anket yaptırdığını kaydederek, "Gün geçtikçe 'evet' diyenlerin oranında büyük bir artış var. Son Anketimizde 'evet' oranı yüzde 58.31'e ulaştı" dedi.
kaynak:haberler
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar