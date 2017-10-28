Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, veda konuşmasında "İstanbul'da 4 bin 640 kişiye bir cami düşerken, Ankara'da bin 750 kişiye bir cami düşmektedir. " dedi.

Düzenlediği basın toplantısında istifa kararının gerekçelerini açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, konuşmasına 23 senelik icraatlarını anlatarak başladı.

Göreve geldikleri andan itibaren Ankara'ya birçok hizmet getirdiklerini belirten Gökçek, İstanbul ve Ankara arasında cami karşılaştırması yaparak "İstanbul'da 4 bin 640 kişiye bir cami düşerken, Ankara'da bin 750 kişiye bir cami düşmektedir" dedi.

İşte Gökçek'in konuşmasındaki o kısım;

"Değerli arkadaşlar, ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olalı 23 yıl oldu. Elhamdülillah 5 dönemdir Ankara'ya hizmet etmeye çalışıyorum. Bir muhasebe olması ve bir yönüyle 23.5 yılın hesabını verme adına neler yaptığımı anlatmak istiyorum.

1994 yılında Ankara'nın adı Bozkır Ankara'ydı. Meyhane ve malum evlerle dolmuştu. İstanbul'da 4 bin 640 kişiye bir cami düşerken, Ankara'da bin 750 kişiye bir cami düşmektedir. Yani camiler şehri İstanbul'u iki buçuk kat geçmişiz. Şükrediyoruz. Artık Ankara'nın adı mabetsiz şehir değil, inanç şehridir."

Kaynak: haberinburada