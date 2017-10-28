GÖKÇEK KIYAS YAPTI: CAMİLER ŞEHRİ İSTANBUL'U İKİ BUÇUK KAT GEÇMİŞİZ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, veda konuşmasında "İstanbul'da 4 bin 640 kişiye bir cami düşerken, Ankara'da bin 750 kişiye bir cami düşmektedir. " dedi.
Düzenlediği basın toplantısında istifa kararının gerekçelerini açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, konuşmasına 23 senelik icraatlarını anlatarak başladı.
Göreve geldikleri andan itibaren Ankara'ya birçok hizmet getirdiklerini belirten Gökçek, İstanbul ve Ankara arasında cami karşılaştırması yaparak "İstanbul'da 4 bin 640 kişiye bir cami düşerken, Ankara'da bin 750 kişiye bir cami düşmektedir" dedi.
İşte Gökçek'in konuşmasındaki o kısım;
"Değerli arkadaşlar, ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olalı 23 yıl oldu. Elhamdülillah 5 dönemdir Ankara'ya hizmet etmeye çalışıyorum. Bir muhasebe olması ve bir yönüyle 23.5 yılın hesabını verme adına neler yaptığımı anlatmak istiyorum.
1994 yılında Ankara'nın adı Bozkır Ankara'ydı. Meyhane ve malum evlerle dolmuştu. İstanbul'da 4 bin 640 kişiye bir cami düşerken, Ankara'da bin 750 kişiye bir cami düşmektedir. Yani camiler şehri İstanbul'u iki buçuk kat geçmişiz. Şükrediyoruz. Artık Ankara'nın adı mabetsiz şehir değil, inanç şehridir."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
- New York'taki Patlama Anı Kamerada!
- Yıldırım: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aramaya Cesaret Edemedi
- Tartıştığı Karısını Başına 4 El Ateş Ederek Öldürdü, Çocukları Ağabeyine Bırakıp Polisi Bekledi
- Kılıçdaroğlu: Haram Lokma Yiyen Belediye Başkanını Yaşatmam!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar