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GÖKÇEK İSTİFA EDERKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULAN KADIN ANKET A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ ÇIKTI


Gökçek İstifa Ederken Gözyaşlarına Boğulan Kadın Anket A.Ş. Genel Müdürü Çıktı
Tarih : 28 Ekim 2017, 21:10
Puan Ver : Gökçek İstifa Ederken Gözyaşlarına Boğulan Kadın Anket A.Ş. Genel Müdürü Çıktı(9/10)5

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın istifasını istediği 6 isimden birisi olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek "Cumhurbaşkanı tarafından istifam istendi. Cumhurbaşkanı'nın emrine uyarak belediye başkanlığı görevini bırakıyorum." diyerek 23 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti.

ANKET A.Ş, MÜDÜRÜ ÇIKTI

Gökçek veda ederken kameralara 'ağlayan bir kadın' takılmıştı. Ağlayan kişinin uzun yıllar belediyede hizmet veren Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketi olan Anket A.Ş. (Ankara Kültür Etkinlikleri Ticaret A.Ş) Genel Müdürü Belma İlhan olduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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