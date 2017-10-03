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GÖKÇEK İSTİFA EDECEK İDDİASINA ERDOĞAN'DAN YANIT: ŞU ANDA YOK, OLMAYACAK ANLAMINA GELMEZ


Gökçek İstifa Edecek İddiasına Erdoğan'dan Yanıt: Şu Anda Yok, Olmayacak Anlamına Gelmez
Tarih : 03 Ekim 2017, 14:00
Puan Ver : Gökçek İstifa Edecek İddiasına Erdoğan'dan Yanıt: Şu Anda Yok, Olmayacak Anlamına Gelmez(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Melih Gökçek'in istifa edeceğine ilişkin basına yansıyan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, "Şu anda öyle bir şey yok, olmayacak anlamına gelmez." diye konuştu.

"ŞU ANDA ÖYLE BİR ŞEY YOK, OLMAYACAK ANLAMINA GELMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada "Partimizin, herhangi bir birim; partimizin belediye başkanları olur, il başkanları olur vesaire... Bu süreç içerisinde bu tür gelişmeler olur. Ama şu anda böyle bir şey önümüzde yok. Ama bundan sonra da olmayacağı anlamına kesinlikle gelmez. Çünkü bir değişimi dönüşümü biz seçime kadar yaşıyoruz, yaşayacağız ve o metal yorgunluğu dediğim konu, tüm bunları kapsayan bir konuydu." dedi.

AK PARTİ, İSTİFA İDDİASINI YALANLAMIŞTI

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçek'in istifasının istendiğine dair haberlerin hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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