Dünya Kupasına Katılan Takımın Değeri, 1 Cenk Tosun Etmiyor
Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak

Gökçek İstifa Edecek İddialarına Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan Kaçamak Cevap!

GÖKÇEK İSTİFA EDECEK İDDİALARINA HÜKÜMET SÖZCÜSÜ BOZDAĞ'DAN KAÇAMAK CEVAP!

Melih Gökçek'in istifa edeceğine yönelik iddia, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Hükümet sözcüsü Bozdağ'a soruldu. Bozdağ, kaçamak bir cevap vererek, topu AK Parti sözcüsüne attı.

Tarih : 02 Ekim 2017, 21:40
Puan Ver : Gökçek İstifa Edecek İddialarına Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan Kaçamak Cevap!(7/10)3

Ankara kulisleri AK Parti'li 6 belediye başkanının istifa edeceği haberleri ile çalkalanıyor.

Haberin yankı uyandırmasındaki en önemli faktör, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de istifası istenen isimler arasında gösterilmesi.

BOZDAĞ'DAN KAÇAMAK CEVAP

Konu, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'a da soruldu. Bir gazetecinin özellikle Melih Gökçek ismini sorması üzerine Bozdağ konuyla alakalı bilgisinin olmadığını belirterek "Ben hükümet sözcüsüyüm. Konu bir parti meselesi. Bunu AK Parti sözcüsüne sormanız doğru olur" diyerek topu AK Parti sözcüsü Mahir Ünal'a atti.

İŞTE İSTİFA EDECEĞİ İDDİA EDİLEN 6 BELEDİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara, Bursa, Balıkesir, Uşak, Niğde, Nevşehir Belediye Başkanlarının istifalarını istediği iddia ediliyor.

GÖKÇEK'İN BÜYÜK SESSİZLİĞİ

Öte yandan sosyal medyayı aktif kullanan Gökçek, bu konuda sessizliğe büründü. En son 20 saat önce kendisi hakkındaki "Gökçek Erdoğan'ı eleştirdi" haberini yalanlamak için tweetler atan Gökçek, bugün gün boyu hakkındaki iddialar konuşulmasına rağmen tek bir açıklama bile yapmadı.

Gökçek'in, twitter hesabına da, 20 saat önce paylaştığı bir ayeti sabitlediği görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Gökçek  İstifa  Edecek  İddialarına  Hükümet  Sözcüsü  Bozdağ  Dan  Kaçamak  Cevap    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER