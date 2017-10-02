GÖKÇEK İSTİFA EDECEK İDDİALARINA HÜKÜMET SÖZCÜSÜ BOZDAĞ'DAN KAÇAMAK CEVAP!
Melih Gökçek'in istifa edeceğine yönelik iddia, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Hükümet sözcüsü Bozdağ'a soruldu. Bozdağ, kaçamak bir cevap vererek, topu AK Parti sözcüsüne attı.
Ankara kulisleri AK Parti'li 6 belediye başkanının istifa edeceği haberleri ile çalkalanıyor.
Haberin yankı uyandırmasındaki en önemli faktör, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de istifası istenen isimler arasında gösterilmesi.
BOZDAĞ'DAN KAÇAMAK CEVAP
Konu, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'a da soruldu. Bir gazetecinin özellikle Melih Gökçek ismini sorması üzerine Bozdağ konuyla alakalı bilgisinin olmadığını belirterek "Ben hükümet sözcüsüyüm. Konu bir parti meselesi. Bunu AK Parti sözcüsüne sormanız doğru olur" diyerek topu AK Parti sözcüsü Mahir Ünal'a atti.
İŞTE İSTİFA EDECEĞİ İDDİA EDİLEN 6 BELEDİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara, Bursa, Balıkesir, Uşak, Niğde, Nevşehir Belediye Başkanlarının istifalarını istediği iddia ediliyor.
GÖKÇEK'İN BÜYÜK SESSİZLİĞİ
Öte yandan sosyal medyayı aktif kullanan Gökçek, bu konuda sessizliğe büründü. En son 20 saat önce kendisi hakkındaki "Gökçek Erdoğan'ı eleştirdi" haberini yalanlamak için tweetler atan Gökçek, bugün gün boyu hakkındaki iddialar konuşulmasına rağmen tek bir açıklama bile yapmadı.
Gökçek'in, twitter hesabına da, 20 saat önce paylaştığı bir ayeti sabitlediği görüldü.
Kaynak: haberinburada
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