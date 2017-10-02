Ankara kulisleri AK Parti'li 6 belediye başkanının istifa edeceği haberleri ile çalkalanıyor.

Haberin yankı uyandırmasındaki en önemli faktör, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de istifası istenen isimler arasında gösterilmesi.

BOZDAĞ'DAN KAÇAMAK CEVAP

Konu, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'a da soruldu. Bir gazetecinin özellikle Melih Gökçek ismini sorması üzerine Bozdağ konuyla alakalı bilgisinin olmadığını belirterek "Ben hükümet sözcüsüyüm. Konu bir parti meselesi. Bunu AK Parti sözcüsüne sormanız doğru olur" diyerek topu AK Parti sözcüsü Mahir Ünal'a atti.

İŞTE İSTİFA EDECEĞİ İDDİA EDİLEN 6 BELEDİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara, Bursa, Balıkesir, Uşak, Niğde, Nevşehir Belediye Başkanlarının istifalarını istediği iddia ediliyor.

GÖKÇEK'İN BÜYÜK SESSİZLİĞİ

Öte yandan sosyal medyayı aktif kullanan Gökçek, bu konuda sessizliğe büründü. En son 20 saat önce kendisi hakkındaki "Gökçek Erdoğan'ı eleştirdi" haberini yalanlamak için tweetler atan Gökçek, bugün gün boyu hakkındaki iddialar konuşulmasına rağmen tek bir açıklama bile yapmadı.

Gökçek'in, twitter hesabına da, 20 saat önce paylaştığı bir ayeti sabitlediği görüldü.

Kaynak: haberinburada