GÖKÇEK, GRUBUNU SON KEZ TOPLADI; PARTİLİLER, BAŞKANI GÜLLERE BOĞDU!
Cumartesi günü istifa edeceğini açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek belediye meclisinin AK Parti'li üyeleriyle veda toplantısı yaptı, partililer Gökçek'i güllere boğdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la pazartesi günü yaptığı görüşme sonrası Twitter hesabından 28 Ekim Cumartesi günü istifa edeceğini açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, grubunu son kez topladı.
GRUBUYLA SON TOPLANTISINI YAPTI
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Parti'li üyeleri son kez Gökçek başkanlığında topladı. Duygusal bir vedaya sahne olan toplantıda Gökçek, partililerden helallik istedi.
TWITTER HESABINDAN PAYLAŞTI
Sosyal medyayı aktif kullanmasıyla bilinen Gökçek, son grup toplantısından kareler paylaştı. Fotoğraflarda, partililerin Gökçek'i güllere boğduğu görülüyor.
İşte Gökçek'in Twitter hesabından yaptığı o paylaşım:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
- New York'taki Patlama Anı Kamerada!
- Yıldırım: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aramaya Cesaret Edemedi
- Tartıştığı Karısını Başına 4 El Ateş Ederek Öldürdü, Çocukları Ağabeyine Bırakıp Polisi Bekledi
- Kılıçdaroğlu: Haram Lokma Yiyen Belediye Başkanını Yaşatmam!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray Eski Başkanı Polat, Adaylık Kararını Verdi
- Portekiz Basını: Beşiktaş, Ara Transferde Benficalı Rafa Silva'yı Transfer Edecek
- Efsane Futbolcu, Benden Bu Kadar Dedi
- Fetö'cü Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Ettiği İçin Yargılanacak
- Dursun Özbek: Devre Arasına Kadar Takımın Başına Biri Gelecek
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar