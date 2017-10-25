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Gökçek, Grubunu Son Kez Topladı; Partililer, Başkanı Güllere Boğdu!

GÖKÇEK, GRUBUNU SON KEZ TOPLADI; PARTİLİLER, BAŞKANI GÜLLERE BOĞDU!

Cumartesi günü istifa edeceğini açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek belediye meclisinin AK Parti'li üyeleriyle veda toplantısı yaptı, partililer Gökçek'i güllere boğdu.

Tarih : 25 Ekim 2017, 23:20
Puan Ver : Gökçek, Grubunu Son Kez Topladı; Partililer, Başkanı Güllere Boğdu!(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la pazartesi günü yaptığı görüşme sonrası Twitter hesabından 28 Ekim Cumartesi günü istifa edeceğini açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, grubunu son kez topladı.

GRUBUYLA SON TOPLANTISINI YAPTI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Parti'li üyeleri son kez Gökçek başkanlığında topladı. Duygusal bir vedaya sahne olan toplantıda Gökçek, partililerden helallik istedi.

TWITTER HESABINDAN PAYLAŞTI

Sosyal medyayı aktif kullanmasıyla bilinen Gökçek, son grup toplantısından kareler paylaştı. Fotoğraflarda, partililerin Gökçek'i güllere boğduğu görülüyor.

İşte Gökçek'in Twitter hesabından yaptığı o paylaşım:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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