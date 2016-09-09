

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, darbe girişimini duyunca binlerce kişi gibi Atatürk Havalimanı'na akın eden Muhammed Enes Gülaçar'ın üzerinde düzenlemeler yaparak 'HÖH-Halk Özel Harekat' yazdığı 40 yıllık Otomobiline talip oldu. Otomobilin, Ankara'da oluşturulacak 'Darbe Girişimi Müzesi'nde sergileneceği belirtildi.







"HALK ÖZEL HAREKAT ARACI"







Küçükçekmece Halkalı Mahallesi'nde modifikasyon alanında işyeri bulunan Muhammet Enes Gülaçar, darbe girişimini televizyondan duyunca binlerce kişi gibi sokağa çıkmıştı. "Malımız canımızla, başkomutanımızın emrettiği yerlere koşmaya başladık. Aksam ezanlarımızı susturmaya çalışanların Sabah selalarını okuttuk" diyen Gülaçar, 15 Temmuz'dan 1 hafta sonra, 13 yıl önce 27 bin TL ödeyerek aldığı üzerinde birçok düzenleme yaptığı 34 GS 6443 plakalı 1976 chevrolet Nova marka otomobili üzerinde yeni bir çalışma başlattı. Gülaçar, otomobilin ön kaputuna Atatürk Havalimanı'na saldıran ve sivil araçları ezen tanklar, TBMM'yi bombalayan uçaklar, MİT'e saldırı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çağrısını duyan binlerce kişinin fotoğrafları olan çalışmayı film haline getirerek yapıştırmıştı. Otomobilin sürücü tarafındaki kapıya Osmanlı tuğrası, çeşitli yerlerine 'Reisin hizmetine mahsustur' diye not yazan Gülaçar, otomobile de 'HÖH-Halk Özel Harekat' yazmıştı.







MELİH GÖKÇEK TALİP OLDU







Polisin kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle ceza keserek bağladığı sosyal medyada fenomen haline gelen üzerinde 'HÖH-Halk Özel Harekat' yazısı ve çeşitli fotoğraflar bulunan film ile giydirilen üzerinde çakar lambalar bulunan otomobil, trafikten bir süre yasaklanırken Küçükçekmece Belediyesi garajında bir süre tutuldu. Davet üzerine Küçükçekmece'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin yanındaki 'Demokrasi Nöbeti'ne gelenlere de tanıtılan 'HÖH Otomobili'ne Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek talip oldu.







"GÖKÇEK'İN TEKLİFİ ÜZERİNDE YOĞUNLAŞIYORUZ"







Muhammet Enes Gülaçar, büyük kutlamalar aldığı otomobili ile ilgili Alman, Rus kanallarının yanı sıra El Cezire'nin özel çekimler yaptığını anlatırken, aracı almak için yurt içi ve dışından ciddi teklifler geldiğini söyledi. Gülaçar, "En son Gökçek bey tarafından bir teklif geldi. O teklif üzerinde yoğunlaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde Ankara'da yapılacak 'Darbe Müzesi'nde aracımızın aktif rol oynaması bizi gururlandıracaktır. Gelecek nesillere de 15 Temmuz'u unutturmamaya gayret göstereceğiz" dedi.