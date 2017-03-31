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gökçek, alman milletvekillerine fetönün darbe girişimini...

GÖKÇEK, ALMAN MİLLETVEKİLLERİNE FETÖNÜN DARBE GİRİŞİMİNİ...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Almanya'dan gelen milletvekili heyetine, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimini, görüntüler eşliğinde yaptığı sunumla anlattı.

Tarih : 31 Mart 2017, 12:02
Puan Ver : Gökçek, Alman Milletvekillerine Fetönün Darbe Girişimini...(9/10)9


Konuk heyete darbe girişimine ilişkin sunum yapan Gökçek, heyetin sorularını da yanıtladı.



Alman Konrad Adenauer Stiftung Derneği Türkiye Başkanı Sven-Joachim Irmer, sunum sonrasında "Sayın Başkan, Derneğim adına o gece hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyorum. Almanya'dan gelenler olarak, sunumunuzun ardından Türkiye'de o gece yaşananları ancak anlayabildik. Halkınızın başına gelenleri ve hissettiklerini, bize de bugün yaşattınız adeta. O gece yaşananların ne kadar üzücü ve vahim olduğunu, sayenizde gördük." değerlendirmesinde bulundu.



Daha sonra konuklarını Ankapark'a götüren ve çalışmalara ilişkin bilgi veren Gökçek, konuklarıyla birlikte oyuncakları da deneyimledi.



 



kaynak:haberler








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