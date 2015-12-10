O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

GÖKÇEK: AHMET HAKAN'A BİR SÜRPRİZİM VAR!


GÖKÇEK: AHMET HAKAN'A BİR SÜRPRİZİM VAR!
Tarih : 10 Aralık 2015, 12:44
Puan Ver : Gökçek: Ahmet Hakan'a Bir Sürprizim Var!(10/10)12


Alem FM'in başarılı radyo programcısı Adem Metan, sosyal medyayı en iyi şekilde kullanmasıyla da bilinen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i konuk etti.



Gökçek, başarılı programcı Metan'ın özel yaşamı ve ülke gündemi ile ilgili açıklamalarını açık yüreklilikle cevapladı.

NEREYE GİTSEM TWEET ATARIM



Bir soru üzerine ‘nerede denk gelirse orada tweet attığını' kaydeden Gökçek şöyle konuştu:



“Şimdi buraya geldim Alem FM'de olduğuma dair tweet attım. Birazdan arabaya biner tweet atarım. Yemek sırasında tweet atarım. Akşam eve gelirim tweet atarım. Yani tweet'i yeri falan yok. Ben arabanın içerisindeyken bile mesai saatindeyim. Bazı günler o kadar önemli olaylar oluyor ki, onu anında değerlendirmek gerekiyor. Böyle bir tweet anlayışım var.”

“TÜRKİYE'DE 1 NUMARAYIZ”



Gökçek, 28 günde 60 milyonu geçen tıklama olduğunu da belirterek, “Şu anda Türkiye'de tartışmasız 1 numarayız” dedi. İdeolojik anlamda kendisini tasvip etmeyenlerin de ‘takip etmiyormuş gibi gözükmelerine rağmen' tweetleriyle ilgilendiğini savunan Gökçek, “Nereden biliyorsunuz?” diye sorulunca, “Bir tweet'in ortalama 80-100 bin arasında tıklama alıyor. Bu da ayrı bir alem. Ben kendi medyamı kuracağım dedim, kurdum” karşılığını verdi. Kendisinin tweetlerinin siyasilerce de çok takip edildiğinin altını çizen Gökçek, “Tweet atmam için rica eden çok siyasetçi var” dedi. Gökçek, bu siyasiler arasında CHP'den bile olduğunu ifade etti.

AHMET HAKAN'A CUMARTESİ GÜNÜ SÜRPRİZİM VAR



Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ile atışmaları ile ilgili bir soruyu da cevaplayan Gökçek, bunun tamamen spontane olduğunu kaydetti. Program sırasında “Ahmet Hakan şimdi bir tweet atabilir? Uyuyordur o bu saatte” diye konuşan Gökçek, “Ahmet'e Cumartesi akşamı bir sürprizim var. Cumartesi gündüz olacak bu iş, ama akşam televizyonlara düşer. Gündüz internet sitelerinde görürsünüz. O olay gerçekleşecek ve ondan sonra tweet'i atmayı düşünüyorum” diyerek de takipçilerini merakta bırakan bir cümle kullandı.








Etiketler: Gökçek  Ahmet  Hakan  A  Bir  Sürprizim  Var    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER