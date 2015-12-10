

Alem FM'in başarılı radyo programcısı Adem Metan, sosyal medyayı en iyi şekilde kullanmasıyla da bilinen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i konuk etti.







Gökçek, başarılı programcı Metan'ın özel yaşamı ve ülke gündemi ile ilgili açıklamalarını açık yüreklilikle cevapladı.



NEREYE GİTSEM TWEET ATARIM







Bir soru üzerine ‘nerede denk gelirse orada tweet attığını' kaydeden Gökçek şöyle konuştu:







“Şimdi buraya geldim Alem FM'de olduğuma dair tweet attım. Birazdan arabaya biner tweet atarım. Yemek sırasında tweet atarım. Akşam eve gelirim tweet atarım. Yani tweet'i yeri falan yok. Ben arabanın içerisindeyken bile mesai saatindeyim. Bazı günler o kadar önemli olaylar oluyor ki, onu anında değerlendirmek gerekiyor. Böyle bir tweet anlayışım var.”



“TÜRKİYE'DE 1 NUMARAYIZ”







Gökçek, 28 günde 60 milyonu geçen tıklama olduğunu da belirterek, “Şu anda Türkiye'de tartışmasız 1 numarayız” dedi. İdeolojik anlamda kendisini tasvip etmeyenlerin de ‘takip etmiyormuş gibi gözükmelerine rağmen' tweetleriyle ilgilendiğini savunan Gökçek, “Nereden biliyorsunuz?” diye sorulunca, “Bir tweet'in ortalama 80-100 bin arasında tıklama alıyor. Bu da ayrı bir alem. Ben kendi medyamı kuracağım dedim, kurdum” karşılığını verdi. Kendisinin tweetlerinin siyasilerce de çok takip edildiğinin altını çizen Gökçek, “Tweet atmam için rica eden çok siyasetçi var” dedi. Gökçek, bu siyasiler arasında CHP'den bile olduğunu ifade etti.



AHMET HAKAN'A CUMARTESİ GÜNÜ SÜRPRİZİM VAR







Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ile atışmaları ile ilgili bir soruyu da cevaplayan Gökçek, bunun tamamen spontane olduğunu kaydetti. Program sırasında “Ahmet Hakan şimdi bir tweet atabilir? Uyuyordur o bu saatte” diye konuşan Gökçek, “Ahmet'e Cumartesi akşamı bir sürprizim var. Cumartesi gündüz olacak bu iş, ama akşam televizyonlara düşer. Gündüz internet sitelerinde görürsünüz. O olay gerçekleşecek ve ondan sonra tweet'i atmayı düşünüyorum” diyerek de takipçilerini merakta bırakan bir cümle kullandı.