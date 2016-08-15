

Başkan Gökçek, yaklaşık 3 saat süren programda açıklamalarına 15 Temmuz darbe girişimi akşamında yaşadıklarını anlatarak başladı. O geceye ilişkin kendisinin tüm koordineyi ilk olarak gittiği gecekondudan telefonla sağladığını anlatan Gökçek, Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara'nın dört bir tarafında darbeye karşı yapılan çalışmaları anlattı. Başkan Gökçek, "Bu olayda da bazıları ortalarda vardı, bazıları yoktu. Aradan 3-5 gün geçtikten sonra sahte kahramanlar çıkıyor. Bu tür olaylarda Sayın Cumhurbaşkanımız hep yalnız kaldı. Bilinçli yapıyorlardı bunu insanlar. Ben o dönemde çıkıp televizyonlarda durduk yerde mi laf attım. Ama benim gibi birisinin çıkıp söylemesi lazımdı. O dönem yapılmak istenenle cumhurbaşkanının otoritesi sıfıra inecekti" dedi.



"AMAÇ TÜRKİYE'Yİ PARÇALAMAKTI"







Sunucuların "Tehlike geçti mi sizce? Daha fazla ne yapabilirler bu teröristler? Her zaman tetikte mi olmalıyız?" soruları üzerine de Başkan Gökçek, "Bunların bir başka planı daha vardı. Darbe günü muvaffak olsalardı, IŞİD ve PKK Türkiye'ye girecekti. Anlaşma da şuydu; Türkiye parçalanacaktı. Ben bunu ilk defa söylüyorum. Bir bölümde PKK, bir bölümde Ermenilerin hâkimiyeti kesinlikle yapılacaktı. Bir de Türkiye'yi karıştırmaya yönelik de IŞİD kullanılacaktı. Çok enteresan IŞİD'in İsrail'e saldırdığını gördünüz mü? Neden saldırmıyor? Bize saldırıyor ama İsrail'e saldırmıyor" diye konuştu.







"FETHULLAH GÜLEN YENİ ÖCALAN"







Açıklamalarını, "Biz kesinlikle ve kesinlikle Amerika'yla dost kalmak istiyoruz" sözleriyle sürdüren Başkan Melih Gökçek, Amerika'nın kendisini Türkiye yerine koymasını isteyerek, "Onlar bizi anlayacak, biz de onları anlayacağız. Biz stratejik dostuz diyoruz, o zaman niye bize FETÖ'yü vermiyorsunuz?" sorusunu yöneltti.







FETÖ'nin (Fethullah Gülen) yeni Öcalan (Abdullah) olduğunu söyleyen Başkan Gökçek, "Bu ortaya da çıktı. Güneydoğu'da PKK ve FETÖ'cü generaller birlikte çalışıyor. Bunlar PKK'ya sığındı. Bunu inkâr ediyorlar ama öyle. Kaçtılar oraya" dedi.







MİT'in PKK içerisindeki elemanlarının da FETÖ'cüler tarafından deşifre edildiğini ve PKK tarafından hepsinin öldürüldüğünü anlatan Başkan Gökçek, "Siz bu yapıyı nasıl tanıdınız ve ne zaman anladınız böyle bir örgüt olduğunu?" sorusuna, "Bütün samimiyetimle söylüyorum, böyle bir vahşet örgütü olduğu aklımın ucundan geçmedi. Benim değil kimsenin geçmedi. Anlayabilmeniz mümkün değil. Hep iyi gözle baktık. Ama herkesi tehdit ede ede duman etmişler. Bunlar, bir zengin tabakası meydana getirdiler ve bu zengin tabakası FETÖ'ye çalışmaya başladı" cevabını verdi.







Yerel seçimlerin ardından Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan tüm üst düzey yönetici pozisyonunda bulunan FETÖ'cuları görevden aldığını da kaydeden Başkan Gökçek, "FETÖ'cü olduğunu biliyordum ama kötü insanlar olduğunu bilmiyordum. Ben abdestinde, namazında, Allah rızası için ülkesine yardım için çalışan insanlar sanıyordum. Bunu herkes böyle bilmiyor muydu? Yanılmayan, düşmez kalkmaz bir Allah. Biz de yanılmışız. Ne zaman şerlerini gördüm, o günden sonra hepsini engellemeye çalıştım" diye konuştu.







"KADINLARA FUHUŞ YAPTIRIYORLARDI"







FETÖ içerisindeki yapıyı "İnanılmaz bir beyin yıkama var. Bunlar evlerine aldıkları çocukların, Fethullah'ın kitapları hariç hiçbirini okumaya izin vermiyorlar. Eğitim onun üzerinden veriliyor ve beyin onun üzerinden yıkanıyor. Oraya giren herkes bu hikayeye inanıyor" sözleriyle nitelendiren Başkan Gökçek, "Kadınlar, kızlar gerektiği zaman esir alınmak istenen, kontrol altına alınmak istenen insanlar için kullanılıyor. Fahişelik yaptırılıyor. Din adına kadınları kullanıyorlar. Hiç acımıyorlar yani. Herkese yapıyorlar. Dışarıdan fahişe bulmak değil, kendi içlerinden, bunu da hizmet olarak kabul ediyorlar" dedi.







"Bizi dinleyen bir yığın bayan FETÖ'cü var. Bunların içinde namusu ve ailesiyle olan da var. Ama bu sebeple kullanılan da var. Ben onların yerinde olsam bunları itiraf ederim. Bunlar size acımadı, siz de onlara acımayın" diye seslenen Başkan Gökçek, "Muta nikâhını çok sık kullanıyorlar. Kendi aralarında bir meşruiyet almışlar herhalde. Bunların hepsi yeni ortaya çıkıyor. Bunları hiç bilmiyorduk biz. Bunlar öğrenildikçe bunlardan vazgeçecekler" diye konuştu.







FETÖ'NÜN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 16 OLAY







Açıklamalarına Türkiye'de FETÖ tarafından gerçekleştirilmiş olayları açıklayarak devam eden Başkan Gökçek, 16 maddelik olayları tek tek tarihleriyle birlikte şöyle sıraladı:







"Necip Hablemitoğlu cinayeti, Aselsan intiharları, Hrant Dink'in öldürülmesi, Ergenekon davası, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşürülmesi, Kozmik Oda olayı, Balyoz hadisesi, Deniz Baykal'ın kaseti, MHP milletvekillerinin kasetleri, Oslo görüşmelerinin sızması, MİT krizi, büyük kalkışma Gezi olayları, MİT TIR'ları, Davutoğlu-Fidan ses kaydı ve en son da Rus uçağının düşürülmesi Türkiye'de 16 tane önemli işin hepsinin faili bunlar."







Darbenin gerçekleşmiş olması durumunda yönetime gelecek kişilerin kimler olup olmadığı sorusuna da "Duyarsınız bilirsiniz ama söyleyemezsiniz. 'İspat et' derlerse ispat edemezsiniz. Meral Akşener'in başbakan olacağını söyledim. Ama bir şeye dayanarak söyledim. Kullandıkları sloganlar aynı" diyen Gökçek, Deniz Baykal'a ilişkin olarak da, "Sayın Baykal'ı anlayamıyorum. Kendisini severim ama son darbe olayındaki tavırlarını anlamıyorum. Kaseti onların yaptığı aşikar. Şu andaki hareketlerine anlam veremiyorum ve çözemiyorum. Deniz Baykal'ı nereden kıstırdılar onu çözmeye çalışıyorum. Başka şeyler de var. Belki bazı vaatler olabilir" diye konuştu ve daha fazla ayrıntı vermek istemediğini söyledi.