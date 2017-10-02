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Gökçeada Belediye Başkanı Çetin, Hayal Kırıklığına Uğradım Diyerek MHP'den İstifa Etti!

GÖKÇEADA BELEDİYE BAŞKANI ÇETİN, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM DİYEREK MHP'DEN İSTİFA ETTİ!

Çanakkele'nin Gökçeada Belediye Başkanı MHP'li Ünal Çetin, bugün partisinden istifa ettiğini açıkladı. Çetin, istifa açıklamasında, "Partim beni hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

Tarih : 02 Ekim 2017, 23:40
Puan Ver : Gökçeada Belediye Başkanı Çetin, Hayal Kırıklığına Uğradım Diyerek Mhp'den İstifa Etti!(6/10)2

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, MHP'den istifa etti. Çetin, istifasını yazılı açıklamayla duyurdu.

PARTİDE DEMOKRASİ OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

Mart 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Gökçeada Belediye Başkanı seçilen Çetin, parti içinde farklı fikirlere sahip olanların disipline sevk edildiğini belirttiği açıklamasında şunları söyledi:

"PARTİMİN TAKINDIĞI TUTUM HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

Hayatım boyunca içinde bulunmaktan onur duyduğum ve görev aldığım her kademesinde mücadelesini verdiğim partimin, ülkemin geleceği ile ilgili verilen kritik kararlar noktasında takındığı tutum; şahsımı ve benim gibi düşünen birçok ülke sevdalısını endişeye düşürmüş ve ülkemizin geleceğine yönelik hayal kırıklığına uğratmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden istifa etmiş olduğumu tüm kamuoyuna saygıyla beyan ederim.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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