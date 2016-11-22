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gökçe bahadır'ın gizemli aşkı

GÖKÇE BAHADIR'IN GİZEMLİ AŞKI

Sevilen oyuncu Gökçe Bahadır'ın şu sıralar iş adamı Efe Duru'yla aşk yaşadığı iddia ediliyor. Özel hayatıyla pek gündeme gelmeyen Bahadır'ın aşk açıklaması ise kafaları karıştırdı.

Tarih : 22 Kasım 2016, 09:44
Puan Ver : Gökçe Bahadır'ın Gizemli Aşkı(10/10)12


Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre Gökçe Bahadır'ın iş adamı Duru ile ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştığı ve ikilinin bir aydır görüştüğü ileri sürüldü.



Bahadır ve Duru'nun geçen cuma akşamı Ebru Gündeş'in Günay'daki programını izlemeye birlikte gitmesi ve salonda gayet samimi görünmesi de söz konusu iddiaları güçlendirdi.



İkilinin, bu beraberliği henüz çok yeni olduğu için gözlerden uzak yaşamak istediği, o yüzden genellikle Anadolu yakasında, popüler olmayan mekânlarda buluştukları da gelen haberler arasında...



Gökçe Bahadır, dedikoduların alevlenmesi üzerine sessizliğini bozdu. Ancak net bir açıklama yapmayan oyuncunun sözleri, akılları daha da karıştırdı.

Efe Duru'yu tanıdığını kabul eden Bahadır, "Efe Bey'i tanıyorum ama şu anda yazın diyemem. Haber yapmayın derim" diye konuştu.


 


kaynak:mynet











Etiketler: Gökçe  Bahadır  In  Gizemli  Aşkı    haber

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