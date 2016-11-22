

Bahadır ve Duru'nun geçen cuma akşamı Ebru Gündeş'in Günay'daki programını izlemeye birlikte gitmesi ve salonda gayet samimi görünmesi de söz konusu iddiaları güçlendirdi.



İkilinin, bu beraberliği henüz çok yeni olduğu için gözlerden uzak yaşamak istediği, o yüzden genellikle Anadolu yakasında, popüler olmayan mekânlarda buluştukları da gelen haberler arasında...