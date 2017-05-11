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gökçe bahadır bebek mi bekliyor?

GÖKÇE BAHADIR BEBEK Mİ BEKLİYOR?

Oyuncu Gökçe Bahadır, geride bıraktığımız cuma günü kısa süre önce barıştığı sevgilisi Efe Duru ile birlikte kadın doğum bölümüne girerken görüntülendi.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 15:55
Puan Ver : Gökçe Bahadır Bebek Mi Bekliyor?(5/10)2


Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre turizimci sevgilisi Efe Duru ile geride bıraktığımız günlerde yeniden bir araya gelen ve sosyal medya hesaplarından mutluluk pozları veren Gökçe Bahadır, evlilik yolunda ilerleyen bir ilişki yaşıyor.



Çift kısa süren ayrılıklarının ardından geride bıraktığımız cuma günü saat 11 sularında Kızıltoprak'ta bir hastanede görüldü. Hastanenin kadın doğum bölümüne el ele giren ikiliden Efe Duru'nun Gökçe Bahadır ile yakından ilgilendiği görülürken, Bahadır'ın ise oldukça keyifsiz görülmesi dikkat çekti.



İkilinin kadın doğum bölümüne birlikte girmesi Gökçe Bahadır'ın hamile olduğunu düşündürdü.



 



kaynak:milliyet








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