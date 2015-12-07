GÖK TAŞINDAN TESPİH 30 BİN DOLARA SATILIYOR
Balıkesir'de açılan 1. Kültürel Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali'ne katılan Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'da yaşadığını ve 15 yıldır koleksiyonluk tespih ürettiğini söyledi.
Tespihlerinde doğal ve değerli taşlar kullandığını, bu yüzden de pahalı olmasına rağmen ilgi gördüğünü dile getiren Ergün, pırlantayı bile tespihte kullandığını anlattı.
Son olarak Bingöl'den getirttiği gök taşından 4 tespih yaptığını vurgulayan Ergün, şöyle devam etti:
"Farklı bir şey olsun istedim. Gök taşı temin ettim. Çok zor oldu. Çok zor işlendi ama 4 tespih yapabildim. Bunları, fuarlarda sergiliyorum. Taştan o kadar çıktı. İkisini koleksiyoncu satın aldı. Diğer ikisi de bende, sergiliyoruz. Bu tespihlerden birkaç ülkede var ama çok yüksek fiyatlardan satılıyor. 300 bin dolara varan fiyatlardan satıldığını duydum. Benim yaptıklarım, o kadar pahalı değil. 30 bin dolar bu tespihlerin fiyatı."
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