

Hepimiz hayatımızın bir evresinde kilo vermeye çalışmışızdır. Bazıları, sadece güzel görünmek için kilo vermeye çalışır ki, bu güzel görünerek kendimize olan güvenimizi arttırmamıza yardımcı olur. Bazıları da, sağlık sebeplerinden dolayı, kilo vermeye çalışır.











Obez ya da fazla kilolu insanlar kalp hastalıkları, diyabet ve diğer sağlık sorunlarına sahip olabilir. Çoğu insan istenmeyen fazla kilolardan kurtulmak için kısa süreli bir uygulama ya da sihirli bir değnek olmasını umar. Fakat uzun süreli kilo kaybı ya da verilen kiloların uzun süre geri gelmemesini sağlamak için yaşam biçiminde ve beslenme yöntemlerinde bir değişiklik yapılması gerekir.







Fiziksel aktivitelere daha fazla yer vermek, vücudun ihtiyaç duyduğu, besin ögeleri bakımından zengin yiyecekler ile beslenmek gerekir. Bu yiyecekler kiloların azalmasına aynı zamanda ihtiyacımız olan vitamin ve mineral dengesinin bozulmamasına yardımcı olur. Artık kilo verdirici yiyecekleri ve destekleyici ilaçları her yerde görmek mümkün. Bu yiyecekler için çok fazla iddia bulunmasına rağmen bu tarz yiyecekleri alırken çok dikkat etmeli ve ürünle ilgili olarak olabildiğince fazla bilgi edinmelisiniz.







kaynak:sonhaber