Yapılan sor araştırmalarda; 40 ila 74 yaşları arasındaki kadınların 47%'sinde “mamografik olarak yoğun” göğüs dokusuna rastlanmıştır.







Neden bir insanın kansere yakalanırken diğerinin yakalanmadığını asla tam olarak bilemeyecek olsak da, araştırmalar açıkça göstermektedir ki, belirli risk faktörleri hastalığa yakalanma ihtimalinizi arttırabiliyor.







Risk faktörleri, diyet ve egzersiz gibi kontrol edebildiğimiz şeyler ve genetik ve yaş gibi kontrol edemediğimiz şeylerden oluşur. Yani, kontrol edebileceğiniz risk faktörlerini bilmek ve onardan sakınmak veya bunları tamamen yok ederek belirli kanserlere yakalanma riskini azaltmak temel metottur.







“Tıpkı annem ve anneanneme benziyorum ve her ikisi de göğüs kanserine yakalanmışlardı. O halde, ben de göğüs kanseri olacağım.” Bu efsaneyi daha önce duydunuz mu? Bu tamamen yanlıştır. Fiziksel niteliklerinizi etkileyen genler göğüs kanseri riskinizi etkileyenler ile aynı genler değildir. Bu cümle, göğüs kanseri ve genler ile ilgili birçok efsaneden sadece bir tanesidir.







Konu göğüs kanser riski olduğunda, muhtemelen aile tarihçesi ve genetikten bahsedildiğini duymuşsunuzdur. Fakat göğüs yoğunluğunu duymuş muydunuz? Geçmişte yoğunluğa dikkat etmediyseniz, şimdi başlamanın zamanıdır. Güncel çalışmaların birinde, 40 ila 74 yaşları arasındaki kadınların 47%'sinde “mamografik olarak yoğun” göğüs dokusuna rastlanmıştır. Yoğun göğüs dokusu, mamogramlarda tümörlerin belirlenmesini daha zor hale getirebilmektedir. Ve aşırı yoğun doku, göğüs kanseri oluşturmada kendi başına bir risk faktörü de olabilir.







Mesane kanserinde kişisel riskinizi nasıl azaltırsınız…







Yaşla ile birlikte bilgelik gelir, deneyim gelir ve ne yazık ki bunlarla birlikte daha yüksek bir mesane kanseri riski de gelir. Tabii ki, mesane kanseri her yaşta olabilir fakat yaşlı erkelerde daha sıktır ve genç erkek ve kadınlarda çok daha nadirdir. Zaman, zararlı kimyasalların sisteminizde işlem görmesi için daha fazla şans tanır. Bu kimyasallar, vücudunuzu terk etmeden önce idrar kesesi içerisindeki ürede toplanır.







‘Şaşırtan Bağ': Sigara ve Mesane Kanseri…







Ulusal Sağlık Enstitüsü'ne göre, birçok insan, idrar kesesi yani, mesane kanserinin tek ve en önemli faktörünün tütün kullanmak olduğunun farkında değildir. Sigara içmekten kaynaklanan toksinlerin vücuduna girmesinin etkisi çok fazla ilgi çekmiştir, ancak bu toksinlerin vücuttan nasıl atıldığına fazla ilgi gösterilmemiştir. Sigaradaki kanserojen maddeler vücudu idrar yolu kanalıyla terk ederler.







Kolon Kanseri Riskinizi %45 Azaltmak için PESKO VEJETERYAN Diyet En İyi Çözüm!!!







Araştırmalar, yediklerinizin kalınbağırsak kanserine yakalanma riskinizde oldukça büyük bir rol oynayabileceğini göstermektedir. Şimdi, yeni bir araştırma, çoğunlukla meyveler, sebzeler ve orta miktarda balıktan oluşan bir diyetin kalınbağırsak kanserine karşı en fazla korumayı sağlıyor gibi göründüğünü söylemektedir. Çalışma, bu pesko-vejeteryan diyete devam edenlerin kalınbağırsak kanseri olma riskinin, menülerinde et bulunan kişilerdeki kalınbağırsak kanseri görülme riskinden 45% oranında daha az olduğuna işaret etmektedir.