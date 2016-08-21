

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Can İşler, “Memedeki süt bezleri ve süt kanallarını döşeyen hücrelerin kontrol dışı çoğalmaları ve vücutta dağılarak çoğalmaya devam etmelerine göğüs kanseri denir.” diye konuştu.







Uzman Op. Dr. Can İşler, “İlk adetin erken görülmesi, ileri yaşlara kadar adet görme, menopozun geç olması, ailede meme kanserinin olması, meme kanseri rizikonunu arttıran faktörlerdendir. Tanı yöntemlerindeki hızlı gelişmelere karşın meme kanseri, 35-55 yaş arası kadınlarda en sık ölüm nedeni olmaya devam etmektedir.” dedi.







Meme kanserinin kadınların en sık yakalandıkları kanser türlerinden biri olduğunu belirten İşler, “Kadınlarda akciğer kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser türüdür ve kadında görülen tüm kanserlerin üçte biri meme kanseridir.







Sıklığı sürekli artış gösteren meme kanseri istatistiklerine göre dünyadaki her sekiz kadından biri hayatının bir döneminde bu hastalığa yakalanmaktadır.







Amerikan Kanser Derneği'nin verilerine göre dünyada her sene 1 milyon 300 bin kadına meme kanseri teşhisi konulmakta. 465 bin kadın da bu yüzden yaşamını yitirmekte.” ifadelerini kullandı.







Göğüs kanseri olan kadınların yaşadığı sıkıntılar







İşler, “Meme kanseri, kadının hayatı süresince yaşayabileceği en büyük travmalardan biridir. Kanser kelimesi her insanda ölümü akla getirir. Meme kanseri teşhisi konmuş hastada oluşan kaygı duygusu yerini korkuya bırakır. İlk mertebedeki bu şok halini atlatan hasta, bir an önce vücudundaki kanserli dokudan kurtulmak ister ve cerrahi rehabilitasyon ile memesi alınır.







Operasyon sonrası ise kansere yakalanmış olmanın verdiği endişenin yanı sıra, hayatında çok önemli yer tutan uzuvunun kaybı hastada tam bir çöküntü yaşatır. Tinsel, sosyal ve fiziksel meselelere yol açan memenin kaybı hastada ‘mastektomi sonrası çöküntü' gelişmesine kapı aralar. Memesini kaybeden kadın kendisini eksik, çirkin ve hayatı boyunca hastalıklı olarak hissedebilir.







Sürekli yaşadığı travmayı anımsar, beden algısı bozulur, cinsel isteği kaybolur, istenmediğini ve beğenilmediğini düşünür. Tüm bunlar ailesi ve sosyal çmerhalesiyle olan ilişkisinin bozulmasına sebebiyet verir.