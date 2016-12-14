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göğüs kanseri vakaları azalıyor

GÖĞÜS KANSERİ VAKALARI AZALIYOR

Fransa'nın Lyon kentindeki Uluslararası Önleme Araştırma Merkezi'nin 47 ülkede yaptığı bir araştırmaya göre başta İngiltere olmak üzere 39 ülkede göğüs kanserinden ölüm oranının azaldığı tespit edildi.

Tarih : 14 Aralık 2016, 14:52
Puan Ver : Göğüs Kanseri Vakaları Azalıyor(8/10)6


Fransa'nın Lyon kentindeki Uluslararası Önleme Araştırma Merkezi'nin 47 ülkede yaptığı bir araştırmaya göre başta İngiltere olmak üzere 39 ülkede göğüs kanserinden ölüm oranının azaldığı tespit edildi.



Göğüs kanserinden ölüm oranında azalma en fazla gelişmiş ülkelerde gözlemleniyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) 1957-2013 arasında topladığı sağlık verilerinin kullandığı araştırmada ABD'de 1987-1989 arasındaki göğüs kanserinden ölüm oranının 2011-2013'te yüzde 14 oranında düştüğü belirlendi. Latin Amerika'da ise Arjantin ve Şili'de göğüs kanserinden ölüm oranı her yaş grubunda düştüğü gözlemlenirken, Şili ve Brezilya'da bir artış gözlemleniyor. Doğu Asya'da da bu hastalıklardan ölüm oranı 1987- 2013 arasında yüzde 87 arttığı belirtiliyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Göğüs  Kanseri  Vakaları  Azalıyor    haber

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