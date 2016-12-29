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Göğsünden Çıkarılan Silikonların Fotoğrafını Paylaştı
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göğsünden çıkarılan silikonların fotoğrafını paylaştı

GÖĞSÜNDEN ÇIKARILAN SİLİKONLARIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Yüzündeki dolguları çıkaran, şiş ve sargılı yüzünü sosyal medya hesabından paylaşan Sevda Demirel, geçtiğimiz günlerin en çok konuşulan ismi olmuştu.

Tarih : 29 Aralık 2016, 17:09
Puan Ver : Göğsünden Çıkarılan Silikonların Fotoğrafını Paylaştı(7/10)8


 Yüzündeki dolguları çıkaran, şiş ve sargılı yüzünü sosyal medya hesabından paylaşan Sevda Demirel, geçtiğimiz günlerin en çok konuşulan ismi olmuştu. Ardından da Renkli Sayfalar'a katılarak, bu değişimin nedenini anlattı.



KİTLELER OLUŞTU, AMELİYAT OLDU



Vücudunda oluşan kitleler yüzünden ameliyat olan Demirel, "Dolgular apse yaptı ve yüzümde kitleler oluştu" diyerek yüzündeki dolguların sinirlere dokunulmadan, tıraşlama yöntemiyle inceltildiğini açıkladı.



"16 YIL HAYAT MÜCADELESİ VERDİNİZ"



Dün akşam göğsünden çıkan silikonların fotoğrafını paylaşan Demirel, şu notu düştü: "16 yıl benle bir hayat mücadelesi verdiniz. Soğuk hava şartlarına, uçağın türbülansına, dar kıyafetlerin sıkmasına, kıskanç kadınların kötü gözlerine dayandınız da dayandınız. Artık veda vakti geldi. Hoşça kalın cefakar eski silikonlarım."



 



kaynak:haberler






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