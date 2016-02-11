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göğsü büyük olan kadınların...

GÖĞSÜ BÜYÜK OLAN KADINLARIN...

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr.İlgi Güler, büyük memenin kas ve iskelet ağrılarına neden olabildiğini söyledi

Tarih : 11 Şubat 2016, 17:55
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Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr.İlgi Güler, büyük memenin kas ve iskelet ağrılarına neden olabildiğini söyledi



Genetik faktörlerin, hormonal değişiklikler ve bazı hastalıkların aşırı büyük memelere neden olabildiğini söyleyen Op. Dr.İlgi Güler, "Aşırı büyük memeler omuz ve sırt ağrılarına, kamburluğa, memelerin altında ve aralarında sürtünmeden dolayı ortaya çıkan pişik ve yaralara, sutyenin sinirlere bası yapması nedeniyle kollarda uyuşukluklara neden olabilir. Nefes almada güçlük ve günlük fiziksel aktivitede kısıtlanma görülebilir. Ayrıca kişinin kendini beğenmemesi, giydiklerini kendine yakıştırmaması nedeniyle sosyal ve psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir" dedi.









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