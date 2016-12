God of War 4'ün piyasaya sürüleceği kesinleşse de, ne zaman satışa sunulacağı bilinmiyor. Üstelik Sony cephesinden nahoş bir haber de geldi.



Sony'nin, konsol dünyasının en çok satan oyunu olmaya aday olan ve efsanevi serinin dördüncü halkası konumunda bulunan God Of War 4 için pek de iyi haberler gelmiyor. Projenin iptal edilmesi söz konusu değilse de; piyasaya sürülmesi gecikecek gibi.



Bilindiği üzere Sony, yeni televizyonlarını, konsollarını ve beğenilen oyunlarını tanıtan fuarı, Kasım ayında organize ediyor. Oyunun yapımcılarından Cory Barlog, sosyal medya üzerinden “God of War 4, geleneksel Kasım fuarımızda tanıtılmayacak. Oyunu mükemmelleştirmek için yapacağımız, birkaç hamle daha mevcut. Ancak size, bizzat söz veriyorum ki bekleyişe değecek. God of War 4 hazır olduğunda, her şey harikulade olacak.” ifadelerini kullandı.



Bir diğer hayal kırıklığı yaratan haber ise GOW 4'ün çoklu oyuncu desteğine sahip olmayacağı yönünde. Gerçi bu gelişme kimse için sürpriz olmadı zira yapımcı asla, çoklu oyuncu desteği vereceğinden bahsetmedi.



Kratos, Kafayı Şimdi de İskandinav Tanrılarına Taktı!



Bilindiği üzere efsanevi yapımın ilk üçlemesi, Yunan Mitolojisi üzerine şekillenmiş ve Kratos, tüm Yunan Panthenonu'nu yerle bir etmişti. Anti-kahraman karakterimizin yolculuğu İskandinav Mitolojisi ile buluşuyor. Oyunun sadece Sony PS4 için satışa sunulacağı da, kesin gibi gözüküyor. En iyimser tahminle, God of War 4, 2017 yılının ikinci yarısında raflardaki yerini alacak. Şirketin planlarına göre bu tarih, 2018 başına ertelenebilir.



