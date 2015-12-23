

Merakla beklenen dizi Göç Zamanı, yılın en iddialı yapımları arasında gösteriliyor. Güçlü bir kadın hikayesini konu alan dizide Vahide Perçin, Cennet rolüyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanırken, Yılmaz karakterine ise Talat Bulut can veriyor. Deneyimli oyuncu kadrosu, başarılı senaryosu ve rejisiyle titiz bir çalışmanın ürünü olan dizi, yakında star ekranlarında yayına girecek.











Çekimleri Mardin'de başlayan, Adana ve İstanbul'da devam eden Göç Zamanı'nda, zengin doğa ve kent görüntülerini barındıran sahneler, usta yönetmen Veli Çelik'in yorumuyla ve Makedonyalı görüntü yönetmeni Dimo Popov'un katkılarıyla ekranlara gelecek. Son teknoloji ile çekilen dizi, 90'a yakın set çalışanı ve kimi zaman 6 kameraya kadar çıkan çekim tekniğiyle fark yaratacak bir görsel zenginliğe sahip.







Dizinin kostümleri ünlü Moda tasarımcısı Bahar Korçan tarafından hazırlanırken, mekanlarda kullanılan grafitilere Turbo (Tunç Dindaş) imzasını koyuyor.







VAHİDE PERÇİN ROLÜ İÇİN DERS ALDI



Deneyimli oyuncu Vahide Perçin, Mardin'de gerçekleşen çekimlere titiz bir çalışma süreciyle hazırlandı.







Göç Zamanı adlı dizide canlandıracağı Cennet karakteri için altı ay halı dokuma dersi alan ünlü oyuncu, çekimler öncesinde dokuma işçiliğinin inceliklerini öğrendi ve çekimler esnasında gerçekten halı dokudu.







Çekimleri Mardin, Adana ve İstanbul'da süren dizide Perçin, törelere ve erkek egemen bir dünyanınbaskılarına yıllarca göğüs germiş, güçlü bir kadını canlandırıyor. Dizi, çocuklarıyla beraber hayata tutunmaya çalışan bir kadının hikayesini konu alıyor.







Uğruna savaşamadığın hiçbir şey senin değildir, adın bile…



Göç zamanı, bir annenin, zulümden kaçırdığı çocuklarını bilmeden bir cehenneme sokuşunun; gözlerinin önünde her birinin dağılıp gidişinin; onlara sahip çıkmak için çırpınışının öyküsünü anlatıyor.