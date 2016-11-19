

Kumkapı'daki İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıktı. Yangın sırasında kapıları kırarak dışarı kaçan yabanı uyruklu şahısları polis havaya ateş ederek durdurmaya çalıştı.



Edinilen bilgiye göre, Kumkapı'da bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde Sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Geri gönderilmek için tutulan yabancı uyruklu şahısların yatakhanelerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangın nedeniyle içeride tutulanlar, polis tarafından merkezin bahçesine çıkartıldı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken dumandan etkilenen 3 kişi merkeze gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Yangın sırasında kargaşadan yararlanan çok sayıda yabanı uyruklu şahıs, kapıları kırarak dışarı çıkmayı başardı. Koşarak geri gönderme merkezinden çıkan şahısları polis havaya ateş açarak durdurmaya çalıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kaçmaya çalışan bir kişi yakalanarak geri getirilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.







kaynak:milliyet