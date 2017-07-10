Göbek Yapan Arda, İngilizlerin Diline Düştü: Egzersiz Yap
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Göbek yapan Arda, İngilizlerin diline düştü: Egzersiz yap

GÖBEK YAPAN ARDA, İNGİLİZLERİN DİLİNE DÜŞTÜ: EGZERSİZ YAP

İngiliz The Sun gazetesi, "Biraz egzersiz yapman gerekmiyor mu? manşetiyle, Arda'nın kilo almış haliyle, kendisinden 17 yaş büyük olan Luis Enrique'yi karşılaştırarak Arda'yı fena ti'ye aldı.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 18:50
Puan Ver : Göbek Yapan Arda, İngilizlerin Diline Düştü: Egzersiz Yap(10/10)6

Barcelona'da gösterdiği performansla sezon boyunca eleştiri oklarının hedefinde yer alan Arda Turan, bu kez de fit olmaktan oldukça uzak vücuduyla manşetlerde.

"EGZERSİZ YAPMAN GEREKMİYOR MU?"

İngiliz The Sun gazetesi, "Biraz egzersiz yapman gerekmiyor mu Arda?" başlığıyla yayınladığı haberde, milli yıldızın vücudunu, eski hocası Luis Enrique'ninkiyle karşılaştırdı. Haberde Enrique'nin vücusunun, 17 yaş büyük olduğu Arda'nın vücuduna oranla çok daha sıkı ve kaslı olduğuna vurgu yapılırken, Arda'nın ise henüz 30 yaşında kendini bıraktığı ve sezon öncesi hiç çalışmadığı yazıldı.

Barça'nın bu durumda Arda'yı en kısa zamanda başka bir Avrupa kulübüne satacağı da belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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